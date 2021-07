Elokuun kaikki uudet Netflixin alkuperäisssarjat

Lapsille tulossa on hauska ja kupliva animaatiosekä alligaattoripoika Arlon musiikkiohjelma. Teineille on puolestaan suunnattu Georgian kylän lukiosta kertova, ja varttuneempien animaatioista löytyy animetsekäKansainvälinen tuotanto on tullut Netflixille erittäin tärkeäksi, joten sen osalta uutuuksia on jälleen mukavasti: intialainen antologiasarjatarjoaa erilaisia otoksia sosiaalidraamasta, jordanilaisesta tyttökoulusta kertova teinisarja, ranskalainen mysteeritrilleri, argentiinalaisdraama presidenttiehdokkaaksi pyrkivästä kyseenalaisesta TV-saarnaajasta kertova, meksikolaisdramedia vanhemmuudesta, dokumenttisarja brassimeediosta, puolalainen teinitrilleri muistinmenetyksestä kärvistä pojasta, norjalainen synkkä komedia, korelainen romkom Hometown Cha-Cha-Cha ja sketsikomedia intiastaReality-sarjojen osalta elokuu saa kokkausta seurapiiritähti Paris Hiltonin ja julkkisvieraiden johtamana sarjassa, hieman taitavampien leipojien luomuksia esittelevän sarjan, kunnostuksia motelliin toteuttavanin sekä Marie Kondon uuden sarjanDokumenttisarjat ovat tietysti myös tärkeitä Netflixille. Untold on uusi dokkaarisarja, josta tulossa on neljä uutuusepisodiasekä. Näistä ensimmäinen on tarina 2004 NBA-pelin joukkotappelusta, toinen nyrkkeilijä Christy Martinista, kolmas huimalla olympiauralla mutta sitäkin merkityksekkäämmän siviilielämän eläneestä Caitlyn Jenneristä ja neljäs mafia-kytköksillä varustetusta lätkätappelijasta.Lisäksi dokumenttisarjakertoo nimensämukaisesti muukalaisista ja UFO-projekteista japuolestaan Floridan Miamin menestyksekkäimmistä huumepomoista.Perinteisiä trillereitä ja draamakin on tosin tarjolla. New Yorkista Tel Aviviin asti levinnyt valheiden verkko saattaa miehen etsimään totuutta vaimon kuolemaan sarjassa, kirjaan perustuva kauhusarjakertoo 90-luvun alun Hollywoodista ja sen alamaailmasta, 1940-luvun Berliiniin sijouttuvakertoo veljen katoamista tutkivasta amerikkalaispoliisista, Sandra Oh'n (Greyn anatomia) tähdittämäon komedia yliopiston puheenjohtajasta jaon trilleri, jossa läheiset etsivät kadonnutta Nick Breweria.Tässä vielä kaikki elokuun uudet Netflixin alkuperäissarjat julkaisujärjestyksessä.