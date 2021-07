Nothing julkaisi massasta erottuvat täysin langattomat nappikuulokkeet

Kuulokkeita hypetettiin ennakkoon paljastamalla esimerkiksi hinta sekä aktiivisen melunvaimennuksen käyttö.Kuulokkeissa pistää silmään erikoisempi, läpinäkyvä muotoilu, jolla kuulokkeet erottuvat massasta. Esimerkiksi kotelon kansi on läpinäkyvä, jolloin kuulokkeet ovat tavallaan esillä koko ajan.Lisäksi yksityiskohtiin on kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi kuulokkeeseen on laitettu punainen pyöreä piste, joka kertoo, että kuuloke on tarkoitettu oikeaan korvaan.Myös ergonomiaan on panostettu, jotta kuulokkeita voi pitää yllä vaikka koko päivän. Yksi kuuloke painaa 4,7 grammaa, kun esimerkiksi AirPods Pro -kuuloke painaa 5,4 grammaa. Kuulokkeet ovat saaneet IPX4-luokituksen eli ne kestävät hikeä.Äänestä vastaa 11.6 mm:n elementti. Tuettuna ovat AAC ja SBC koodekit. Yhteys muodostetaan Bluetooth 5.2:n avulla ja Androidilla on tuettuna nopea yhdistäminen Fast Pairing -tekniikan ansiosta.Aktiivinen melunvaimennus on toteutettu kolmen mikrofonin avulla. Vaimennuksen tehon voi valita kahdesta vaihtoehdosta. Kuulokkeissa on myös tila, joka päästää mikrofonien avulla ulkopuolista ääntä läpi.Mikrofoneja käytetään tietysti myös puheluita tehdessä.Pelkät kuulokkeet kestävät 4,5 tuntia yhdellä latauksella aktiivisen melunvaimennuksen kanssa ja kotelon kanssa noin 25 tuntia.Jos aktiivista melunvaimennusta ei käytä, virta voi riittää jopa yhteensä 34 tuntiin. Kotelossa on 570 mAh akku, jonka saa täyteen langallisesti tai langattomasti. 10 minuutin lataus tuottaa parhaimmillaan 6 tunnin edestä aktiivisella melunvaimennuksella kuunneltua musiikkia.Kuulokkeiden kanssa hyödynnetään puhelimeen asennettavaa sovellusta. Sen kautta voi esimerkiksi tarkistaa akun varauksen, säätää ääntä ja laittaa aktiivisen melunvaimennuksen pois päältä. Lisäksi sovellus osaa toistaa kuulokkeen kautta ääntä, jos esimerkiksi toinen on kadoksissa.Carl Pei vertaa ominaisuuksien osalta ear (1) -kuulokkeiden olevan lähellä Applen AirPods Pro -kuulokkeita, jotka maksavat yli 200 euroa, mutta ear (1) -kuulokkeet maksavat Euroopassa 99 euroa.Ensimmäinen erä kuulokkeita tulee saataville 31. heinäkuuta.Lisätietoa niistä saa täältä Kuulokkeiden lisäksi Nothingilla on työn alla kaksi muuta tuotetta. Nothingin mukaan luvassa on myös muitakin kuin ääneen keskittyviä tuotteita.