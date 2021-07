Googlen raivostuttava tapa lopettaa omia palveluitaan on vihdoin päättymässä?

Yhtiöllä on niin kova "maine" palveluiden lopettajana, että verkosta löytyy useita sivuja, jotka keskittyvät pelkästään listaamaan kaikkia niitä tuotteita ja palveluita, jotka Google on ajan saatossa päättänyt lopettaa.jaovat kenties tavalliselle kuluttajalle ne tutuimmat tuotteet, jotka yhtiö on onnistunut vuosien saatossa lopettamaan.Nyt tuosta raviostuttavasta tavasta on tullut Googlelle ihan oikea taloudellinen ongelma. Google kisaa täysollä yritysten pilvipalveluiden markkinasta, jota dominoihäärätessä hyvänä kakkosena . Ja kun sovelluskehittäjien asenne Googlea kohtaan on se, että yhtiön palveluidenei voi luottaa, valinta pilvipalveluissa kallistuukin usein muihin kilpailijoihin.Ongelma on selkeä: jos yritys rakentaa vaikkapa varastonhallintaan ratkaisun, joka toimii pilvipalvelun päällä, yhtiön pitää luottaa siihen, että pilvipalvelu toimii täsmälleen samalla koodilla vielä kymmenen vuoden päästäkin. Google on jopa maksavien yritysasiakkaidensa kohdalla harrastanut kuluttajatuotteistaan tuttua tapaa: yhtiö on saattanut lopettaa joitain ohjelmointirajapintojaan muutaman kuukauden varoitusajalla.Nyt Googlella ollaan herätty ongelmaan.Yhtiö pn paketoinut tarjoamistaan ohjelmointirajapinnoistapaketin, joka kulkee nimellä. Tähän ryhmään kuuluvat ohjelmointirajapinnat pysyvät muuttumattomina niin kauan, kuin niillä on yksikään käyttäjä. Toki rajapinnat voivat kehittyä, mutta ainoastaan niin, että yhteensopivuus taaksepäin, aiempiin tehtyihin ohjelmiin säilyy kunnossa. Asiasta uutisoi laajemmin mm. Protocol Lupauksella Google yrittää saada takaisin vuosikymmenten aikana menettämäänsä luottamusta. Luonnollisesti lupaus on kova - ja yritykset tulevat todennäköisesti odottamaan useita vuosia nähdäkseen lupauksen pitävyyden ennen kuin ne alkavat jälleen luottamaan Googleen yhteistyökumppanina samalla tavalla kuin ne luottavat vaikkapa Amazoniin tai Microsoftiin.