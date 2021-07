Mercedes-Benz: Ainoastaan täyssähköautoja vuonna 2030

Mersun suunnitelma on varsin selkeä: kaikki uudet autojen alustamallit suunnitellaan pelkästään täyssähköautojen näkökulmasta vuodesta 2025 lähtien. Jo ensi vuonna yhtiö aikoo tarjota täyssähkömalleja kaikissa mallistoonsa kuuluvissa malleissa. Lisäksi yhtiö aikoo sähköistää myös valikoimastaan löytyvät pakettiautot.Ja yhtiön tavoitteena on siirtyä täysin täyssähköautojen valikoimaan vuonna 2030. Tähän tosin yhtiö lisäsi merkittävän ehdon, joka jättää yhtiölle luonnollisesti pelivaraa, mikäli jokin merkittävä autojen markkina-alue ei olekaan sähköistymässä täysin aikarajaan mennessä.Mersu on kuitenkin suunnitelmansa suhteen varsin tosissaan: yhtiö aikoo investoida hurjat 40 miljardia euroa täyssähkötekniikkaan vuosien 2022 ja 2030 välillä. Osana tätä suunnitelmaa yhtiö rakentaa kahdeksan ns.-luokan tehdasta, jotka pystyvät tuottamaan 200 gigawatin verran akkukapasiteettia yhtiön sähköautojen tarpeisiin. Lehdistötiedotteessan Mercedes-Benz kertoo myös tulevista täyssähköautojen alustoista, joita on tulossa vuonna 2025 kolmeen eri segmenttiin.