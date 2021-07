Väärennetyt kuulokkeet ovat valtava ongelma: Tulli napannut jo miljoonien edestä

Viimeisten vuosien aikana yksi suurimmista kuluttajaelektroniikan trendeistä on ollut langattomien nappikuulokkeiden suosion räjähdysmäinen kasvu. Ilmiön potkaisivat käyntiin-kuulokkeet, mutta sittemmin markkina on laajentunut hurjaa vauhtia. Koska paremmat langattomat nappikuulokkeet maksavat varsin paljon, ovat myös rikolliset tunkeneet apajille.

Yhdysvaltain tullin mukaan se on takavarikoinut viimeksi kuluneen yhdeksän kuukauden ajan hurjat 360 000 paria väärennettyjä langattomia nappikuulokkeita, joiden jälleenmyyntiarvo olisi ollut lähes 60 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen nähden kasvua takavaroiden määrässä on käytännössä tuplat, sillä ajanjaksoa edeltäneellä 12 kuukauden seurantajaksojja kuulokkeita takavarikoitiin tullin toimesta 295 000 paria. Analyytikoiden mukaan langattomia kuulokkeita myytiin viime vuonna huikeat 300 miljoonaa paria, joten sinänsä rikollisten kiinnostus markkinaan ei ole mikään ihme. Pelkästään Applen AirPods -kuulokkeiden myynnin arvioidaan olleen 13,5 miljardia euroa viime vuonna.Tiivistettynä: jos vastaan tulee harvinaisen hyvältä kuulostava tarjous langattomista nappikuulokkeista hieman hämärältä vaikuttavalta verkkokaupalta, kannattaa suhtautua tarjoukseen epäillen. Hintaoppaan mukaan Applen AirPods Pro hinta pyörii Suomessa nykyisin noin 210 euron tienoilla ja vaikkapa hiljattain arvostelmamme Jaybird Vista 2 -kuulokkeiden hintataso tunnetuissa kaupoissa on noin 200 euroa Aiheesta uutisoi The Informer