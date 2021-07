Arvostelu: Jaybird Vista 2, erinomaiset langattomat nappikuulokkeet juoksijalle

Sisällys

Tekniset tiedot

Paino: 6,7 g (per kuuloke, korvatyynyn kanssa);

42,8 g (latauskotelo, ilman kuulokkeita) Akkukesto: 8 tuntia (ilman vastamelutoimintoa, valmistajan ilmoittama);

24 tuntia (ilman vastamelutoimintoa, latauskotelon latausta käyttäen) Yhteydet: Bluetooth 5.0; pikalataus USB-C:n kautta;

Qi -yhteensopiva langaton lataus Muuta: IP68 -suojaus (tätä IP-luokitukset tarkoittavat);

hien- ja vedenkestävä Hinta: 199 euroa, tarkista päivän hinta täältä

Ulkonäkö

Latauskotelo

Istuvuus

Jaybird Vista 2 juostessa

Äänenlaatu

Vastamelu

Akkukesto

Käytettävyys ja sovellus

Yhteenveto

Plussat

Erinomaisen hyvin istuvat

Pysyvät tukevasti paikoillaan urheillessa

Äänenlaatu

Langaton lataus

Vesitiiviys

Miinukset

Ei aivan kirkkainta kärkeä oleva vastamelutoiminto

Kalliit

Tähdet

Lue myös

Erityisesti urheiluun suunnitellut kuulokkeet lupaavat paljon: lähes täydellistä korvissa pysymistä rankassakin treenissä, vastamelutoimintoa sekä hien- ja vedenkestävyyttä- mukavalla 8 tunnin akkukestolla.Pistimme kuulokkeet kuukauden mittaiseen rääkkiin, jossa niitä käytettiin pääasiassa juoksulenkeillä kaupunkien keskustoissa ja pyörälenkeillä liikenteen seassa.Jaybird Vista 2 kuulokkeet ovat erittäin pienet, korvakäytävään asetettavat pallerot, joiden erikoisuus on ehdottomasti niiden kuminen soviteosa.Soviteosa napsahtaa korvalehden sisempään uraan, painaen kuulokkeet tiiviisti kiinni korvaan. Kuulokkeet toki ovat varsin tiukasti korvassa jo sellaisenaan, mutta kumisella sovitteella kuuloke ei käytännössä heilu lainkaan. Myyntipakkauksessa toimitetaan mukana kolmea eri kokoa olevat soviteosat.Kuulokkeiden ulkopinta on ohutta kangasmaista materiaalia, jossa näkyy Jaybirdin logo kankaan päällä. Erittäin positiivisena pidän sitä, että kuulokkeiden muotoilussa on otettu selkeästi oma linja eikä ole lähdetty apinoimaan vaikkapa Applen kuulokkeiden ulkoasua.Kuulokkeista on tätä kirjoittaessa tarjolla kolme eri värivaihtoehtoa: testissämme olleet mustat, harmaatsekä sinisetLatauskotelo on tyypillinen nykyaikaisten täyslangattomien nappikuulokkeiden latauskotelo: pitkulainen soikion muotoinen laatikko, jonka sisälle kuulokkeet napsahtavat magneetilla omille paikoilleen latausta varten.Latauskotelossa itsessään on erittäin vähän mitään kerrottavaa sinänsä: siitä löytyy USB-C -liitäntä kuulokkeiden ja latauskotelon latausta varten sekä pieni painike Bluetooth-parituksen nollaukseen.Olen testannut viime vuosina useita langattomia ja täyslangattomia kuulokkeita ja käytän niitä etenkin juoksulenkeillä. Kohtuullisen pienirakenteisena miehenä useimmissa kuulokkeissa käytän pienintä tarjolla olevaa korvatyynyn kokoa.Jaybird Vista 2 kanssa yllättävää kyllä sopivin koko omille korvilleni olikin mukana tulevista kolmesta korvatyynystä nimenomaan keskikokoinen tyyny, joka istui kerta kokeilulla korvaan kuin valettu.Aluksi Vista 2 erikoinen kumilenkura, joka asetetaan korvalehden uraan vaikutti hieman hankalalta asettaa paikoilleen oikein, mutta oikeastaan jo toisella lenkkikerralla kuulokkeet solahtivat kohdalleen kuin itsestään.Kuulokkeiden istuvuus oli omalla kohdallani parasta mitä olen tähän saakka päässyt nappikuulokkeissa koskaan kokeilemaan: kuulokkeet istuivat korviin juuri oikein.Isoin istuvuuden testi tuli tietysti käytännön elämässä, etenkin pidempien juoksulenkkien aikana, jolloin useat sinänsä hyvinkin istuvat nappikuulokkeet alkavat jossain vaiheessa hieman valumaan tai menemään pois paikoiltaan. Monien kuulokkeiden kanssa olen joutunut hetkeksi pysähtymään parin, kolmen kilometrin juoksun jälkeen korjailemaan hieman kuulokkeiden asentoa korvassa.Tässä suhteessa Jaybird Vista 2 tarjosi erittäin positiivisen yllätyksen: kun kuulokkeet laittoi ennen lenkkiä korville, ne todellakin pysyivät juuri siinä missä pitikin. Vista 2 olivat ensimmäiset nappikuulokkeet, jotka tuntuivat täydellisesti istuvilta vielä 5 kilometrin juoksulenkin lopussakin.Tässä suhteessa Jaybird on ehdottomasti tehnyt asiat oikein: tulen pitämään näitä kuulokkeita vertailukohtana kaikkiin tuleviin urheiluun tarkoitettuihin kuulokkeisiin niiden istuvuuden osalta, niin hyvät ne omissa korvissani olivat lenkillä ollessa.Kuuntelin testijakson aikana sekä äänikirjoja että musiikkia varsin aktiivisesti kuulokkeiden kautta, sekä urheillessa että testimielessä myös kotona ollessa. Kuulokkeiden perusasetuksilla äänenlaatu oli hieman lattea, mutta säätämällä Jaybirdin sovelluksesta löytyvää taajuuskorjainta oman maun mukaiseksi löytyivät oikeat soundit varsin nopeasti.Äänenlaatu oli mielestäni erittäin hyvää, sekä musiikin osalta että äänisisältöjä kuluttaessa. Ainoa pieni miinus tulee siitä, että oletuksena käytössä olevat asetukset olivat hieman latteat ja ääniasetusten ruuvailuun kannattaakin alussa käyttää pieni hetki, jotta musiikki kuulostaa omaan korvaan juuri oikealta.Minkäänlaista havaittavaa viivettä kuulokkeiden äänentoistossa ei myöskään ilmennyt. Tätä testattiin useilla videoilla ja videopuheluilla.Jaybird Vista 2 yksi myyntivaltti on tietysti myös niistä löytyvä vastameluominaisuus. Vastamelutoiminto toimii käytännössä niin, että kuulokkeissa itsessään on myös erittäin herkät mikrofonit, jotka analysoivat ympäristön ääniä ja luovat vastaääntä, joka nollaa ulkopuolelta kuuluvat ympäristön äänet.Jaybird Vista 2 tarjoaa kolme erilaista tapaa suodattaa ympäristön ääniä: vastamelutoiminnon voi kytkeä kokonaan pois, jolloin melua ei vaimenneta lainkaanToisena vaihtoehtona tarjotaan täyttä vastamelun suodatusta, joka peittää kaiken ympäriltä kuuluvan äänimaailman.Kolmas vaihtoehto on-tila, joka päästää käyttäjän valitseman verran ympäristön ääniä läpi. Ominaisuus on kätevä etenkin kaupungilla liikuttaessa, jolloin liikenteen äänten havainnointi on jo turvallisuudenkin kannalta järkevää.Käytännössä vastamelun suodatus toimi pääosin varsin mainiosti. Kotona ollessa toiminto leikkasi käytännössä kaiken ympäristöstä kuuluvan äänen pois: kodinkoneiden huminan, jne.Juoksulenkeillä vastamelutoiminto joutui isompaan testiin, kun ympäristöstä löytyy tuulen ääniä, kaupungin vilinää ja liikenteen kumua. Juoksulenkeillä tehdyissä testeissä Jaybird Vista 2 peitti ilmavirran ja tuulen varsin täydellisesti, mutta ei onnistunut peittämään kuitenkaan muita ympäristön ääniä täydellisesti, edes täyden vastamelutoiminnon ollessa päällä.Pyöräillessä testattaessa tuulen suhina alkoi kuulumaan selvemmin läpi, huolimatta sovelluksen tarjoamasta erillisestä tuulen äänien poiston asetuksesta.Vista 2 vastamelutoiminto on mielestäni kohtuullisen hyvä, mutta ei kuitenkaan markkinoiden parasta mitä nappikuulokkeissa on tarjota tällä hetkellä. Olisin etenkin pyöräillessä toivonut vahvempaa tuulen ja ilmavirran suodatusta. Juoksulenkeillä toki siihen pystyttiin, erittäinkin hyvällä tasolla.Jaybird lupaa kuulokkeille jopa 8 tunnin akkukestoa. Käytännössä tuohon tasoon voidaan hyvin päästäkin, mutta silloin ei käytössä ole kuulokkeiden vastamelutoimintoa tai SurroundSense -toimintoa.Omissa testeissämme saimme vastamelutoimintoa käytettäessä kuulokkeiden akkukestoksi noin 5-6 tuntia, joka on sekin mainio suoritus ja riittänee useimpien tavallisten kuolevaisten urheilusuorituksiin varsin mainiosti.Samalla kaavalla toimi myös latauskotelon tarjoama akkukesto: valmistaja lupaa jopa 16 tunnin akkukestoa kuulokkeille, kun niitä ladataan välillä latauskotelosta. Omissa testeissämme todellisuus oli jotain 11 ja 14 tunnin väliltä, joka sekin on mielestäni varsin mainio saavutus. Täysin tyhjiin imetty latauskotelo kuulokkeineen latautuu USB-C kautta täyteen valmistajan mukaan noin 2 tunnissa.Mukavana lisäbonuksena kuulokkeet tukevat langatonta latausta Qi -standardin mukaan. Ominaisuuden ansiosta kuulokkeita voi tarvittaessa ladata vaikkapa kännykällä, joka tukee käänteistä langatonta latausta. Homma toimii yksinkertaisesti niin, että kuulokkeet koteloineen asetetaan langattomaan laturiin tai sellaisen kännykän takakannen päälle, joka tukee käänteistä langatonta latausta.Kuulokkeiden hallinta on tehty varsin helpoksi: Vista 2 tukee sekä Google Fast Pair -ominaisuutta että Applen Made for iPod -tekniikkaa. Kyseisten ominaisuuksien ansiosta kuulokkeet löytyvät ja yhdistyvät puhelimeen käytännössä välittömästi, kun latauskotelon kannen avaa.Kuulokkeiden hallintaan käytetään Jaybirdin omaa sovellusta, joka on kaikin puolin varsin selkeä. Testasimme testissämme nimenomaan Androidin sovellusta, mutta iPhonen vastaava sovellus sisältää samat ominaisuudet.Sovelluksen avulla voidaan hallita vastamelutoiminnon tasoa sekä määrittää halutut taajuuskorjaimen tasot. Lisäksi kuulokkeiden akkukesto näkyy jatkuvasti Androidin ilmoitusalueella niiden ollessa kytkettynä puhelimeen.Sovelluksen kautta voidaan myös hallita sitä, mitä kuulokkeissa olevat napit tekevät. Erona useimpiin muihin täyslangattomiin nappikuulokkeisiin Jaybird Vista 2 luottaa fyysisiin painikkeisiin.Pienet napit sijaitsevat kuulokkeiden ulkopintaa suojaavan kankaan alla, eli napit eivät sinänsä näy mitenkään ulospäin. Nappeihin voi näppärästi säätää vaikkapa äänenvoimakkuuden säädön, pause/play-tilat ja mitä kukakin itse katsoo tarpeelliseksi käyttää kuulokkeita pitäessään.Ainoa miinus sovellukselle on pakko antaa siitä, että sitä ei ainakaan toistaiseksi ole vielä tarjolla suomeksi.Jaybird Vista 2 oli erittäin positiivinen kokemus. Vastamelukuulokkeina ne eivät ole aivan terävintä kärkeä, mutta urheilijoille tarkoitettuina täyslangatomina nappikuulokkeina ne ovat mielestäni huikean hyvät.Vista 2 on mielestäni erittäin hyvä paketti urheilijalle, joka haluaa kuunnella musiikkia tai äänikirjoja lenkillä ollessaan: kuulokkeet istuvat täydellisesti, akkukesto on vähintäänkin riittävä, vastamelutoiminto on mukiinmenevällä tasolla, vesitiiviys on iso plussa ja äänenlaadussa ei ole moittimista.Kuulokkeista on vaikea löytää varsinaisia huonoja. Rutinoita esittäisin lähinnä siitä, että vastamelutoiminnoiltaan parempia kuulokkeita on olemassa. Lisäksi Jaybird Vista 2 ovat nykyisellä 199 euron hinnallaan varsin kalliit. Myös oletusarvoisena käytössä olevat EQ:n säädöt ovat latteat, joten asetuksia täytyy hieman sorvata ennen ensimmäistä käyttöä.Jos lenkkeilet ja haluat kuulokkeet jotka istuvat erittäin hyvin eivätkä heilu kovassakaan treenissä, Jaybird Vista 2 on ehdottomasti suositeltava ostos.Jos taas et harrasta liikuntaa ja etsit vain hyviä vastamelutoiminnolla olevia nappikuulokkeita kevyeen käveleskelyyn tai kotona käytettäväksi, ovat Jaybird Vista 2 ehkä väärä valinta.