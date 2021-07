Selainsodassa iso muutos: Edge pyyhkäisi Firefoxin ohi

Chrome - 70,4%

Firefox - 10,7%

Safari - 7,3%

Edge - 6,4%

Opera - 2,7%

Takavuosien teknologiafanien ykkösselainon vuosi vuodelta hukannut markkina-asemaansa ja luisu on jatkunut viimeisen vuoden aikanakin. Nyt luisu on käynyt jo niin pahaksi, että Microsoftinon napannut itselleen kolmossijan maailmanlaajuisessa selainten suosiossa.Selainten suosiota mittaavankesäkuun 2021 luvut näyttävät Edgen hivuttautuneen täpärästi Firefoxin ohi. Firefoxin globaali markkinaosuus selaimissa tipahti 3,29 prosenttiin, Edgen noustessa 3,4 prosenttiin. Vertailun vuoksi: Chromen globaali markkinaosuus on tukevat 65,3% ja Safarin 18,3%.Karsittaessa kuvasta pois mobiilikäyttö ja keskityttäessä pelkästään tietokoneilla tapahtuvaan surffaukseen, on Firefox menettänyt vieläkin enemmän asemiaan. Chromen osuus työpöytäkäytöstä on 68,8%, Safarin 9,7%, Edgen 8,1% ja Firefoxin 7,2%. Vielä vuotta aiemmin Firefoxin osuus oli yli 8% tasolla.Suomessa tilanne on hieman eri, meillä Firefoxin uskollisia käyttäjiä on enemmän, vaikka selain menettää Suomessakin asemiaan. StatCounterin tilastojen mukaan tietokoneella käytettäessä Firefox on Suomessa edelleen kakkonen, markkinaosuuksien ollessa seuraavat:Firefoxin suosio on Suomessa sulanut maailmaa nopeammin: vielä vuosi sitten Firefoxin osuus tietokonekäytöstä oli yli 14%. Markkinaosuutta Firefox on menettänyt Suomessa etenkin Chromelle, mutta myös Edge on kasvattanut osuuttaan. Mobiilissa Firefox on jäänyt Suomessakin pieneksi tekijäksi: sen tuorein markkinaosuus mobiiliselailussa on ainoastaan 1,8%.