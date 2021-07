Oikeus: Ei, kaljatölkin avauksen ääni ei voi olla tavaramerkki

oikeus on antanut ensimmäisen päätöksensa, joka koskee tavaramerkiksi rekisteröitäviä ääniä. Oikeus päätyi hylkäämään hakemuksen, joka koski tölkin avaamisesta kuuluvaa ääntä.

Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin toteaa, että ääniosilla ja noin sekunnin äänettömyydellä kokonaisuutena tarkasteltuna ei ole mitään sellaista ominaispiirrettä, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että kohdeyleisö mieltää ne osoitukseksi tavaroiden kaupallisesta alkuperästä.

päätti, ettäyhtiön hakema tavaramerkki äänelle, joka syntyy, kun yhtiön valmistamia tölkkejä avataan, ei ole tarpeeksi muista vastaavista äänistä erottuva ollakseen tavaramerkki.Ardagh oli hakenut jo aiemmin tölkkiensä avautumisäänelle tavaramerkin statusta Euroopan Unionin tavaramerkeistä vastaavalta EUIPO-virastolta. Virasto oli hylännyt hakemuksen juurikin siksi, että viraston mukaan rekisteröitävä tavaramerkki ei ole tarpeeksi erottuva muista vastaavista tölkkien avauksesta syntyvistä äänistä.Ardagh valitti asiasta Unionin yleiseen tuomioistuimeen, joka antoi päätöksensä asiassa heinäkuun alussa. Ardaghin tölkkien erikoisuutena on se, että niissä on noin sekunnin viive tölkin avaamisesta ennen virvoitusjuomalle tai oluelle ominaisen äänen kuulumista.Yllä olevalla lainauksella tuomioistuin kuitenkin katsoo, että tuokaan erikoispiirre ei tee äänestä sellaista, että se olisi tarpeeksi erottuva muista vastaavista äänistä. Nimenomaan erottuvuus on yksi kriteereistä, jotta tavaramerkki voidaan myöntää.