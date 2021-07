Nothingin ensimmäiset kuulokkeet maksavat 99 euroa ja sisältävät aktiivisen melunvaimennuksen

Ennen varsinaista julkaisua Carl Pei paljasti TechCrunchin haastattelussa kuulokkeiden hinnan.Hintaa kuulokkeilla on 99 euroa.Ominaisuuksien osalta Pei kertoi kuulokkeiden sisältävän aktiivisen melunvaimennuksen, joka on toteutettu kolmen mikrofonin avulla.Carl Pei vertaa ominaisuuksien osalta Ear 1 -kuulokkeiden olevan lähellä Applen AirPods Pro -kuulokkeita, jotka maksavat yli 200 euroa.Ear 1 -kuulokkeiden lisäksi Nothingilla on työn alla kaksi muuta tuotetta.