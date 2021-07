EU:n digitaalinen koronatodistus otettiin käyttöön

"Euroopan unioni toimii kansalaistensa hyväksi. EU:n koronatodistus symboloi avointa ja turvallista Eurooppaa, joka avautuu hallitusti asettaen ihmisten terveyden suojelun etusijalle.



Maaliskuussa lupasimme kesälomiin mennessä EU:n laajuisen järjestelmän, jolla helpotetaan vapaata ja turvallista matkustamista EU:ssa. Nyt EU:n digitaalinen covid-todistusjärjestelmä on toiminnassa.







Suuri enemmistö EU-maista on jo liittynyt järjestelmään ja valmiina antamaan ja tarkastamaan todistuksia. Todistuksia on luotu jo yli 200 miljoonaa.



EU:n koronatodistus auttaa eurooppalaisia saamaan takaisin suuresti arvostamansa vapauden", komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi EU:n koronatodistuksen käyttöönotosta.

Todistuksia on alettu jo antaa ennen asetuksen voimaantuloa 21 EU-maassa sekä Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa.EU:n koronatodistuksen on tarkoitus helpottaa vapaata ja turvallista liikkumista EU:ssa covid-19-pandemian aikana. Kaikilla eurooppalaisilla on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen, myös ilman todistusta, mutta todistus helpottaa matkustamista ja vapauttaa haltijansa tietyistä rajoituksista, kuten karanteenista.Todistus on saatavilla ilmaiseksi kaikilla EU:n virallisilla kielillä sekä digitaalisena että paperimuodossa.Suomessa EU-koronatodistus on saatavilla digitaalisesti Omakannan kautta