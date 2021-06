Lenovon uusi Smart Clock 2 -pöytäkello toimii myös langattomana latausalustana

Smart Clock 2:n edessä on 4-tuumainen LCD IPS -näyttö. Laitteelta voi Google Assistantin avulla kysellä kysymyksiä ja vastaukset näkyvät näytöllä tai toistuvat kaiuttimen kautta. Laitteen värivaihtoehdot ovat sininen, musta ja harmaa.Laitteen sisällä on MediaTekin suoritin, 1 gigatavu RAM-muistia ja 8 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Langattomat yhteydet hoituvat Bluetoothin ja Wifi-yhteyden avulla. Laite sisältää painikkeet äänenvoimakkuuden hallintaa ja painikkeen mikrofonin mykistämiseen.Kelloon voidaan yhdistää Qi-latausalusta, joka lataa puhelimen yön aikana. Lataus toimii enintään 10W teholla ja latausalusta on yhteensopiva myös Applen MagSafen kanssa.Smart Clock 2 tulee saataville elokuussa. Laitteen hinta on 89,99 euroa. Alueesta riippuen langaton latausalusta kuuluu pakkaukseen tai se täytyy ostaa erikseen.