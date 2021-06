IKEA julkaisi Sonosin kanssa kehitetyn Symfonisk-kehyskaiuttimen

"Tilaa säästävä kaiutin voi roikkua yksin seinällä huomiota herättävänä taideteoksena tai sen voi sovittaa seinälle muun taiteen kanssa. Sen voi myös sijoittaa hyllylle tai lattialle seinää vasten nojaamaan. Vaihdettavat etuosat helpottavat yhteensovittamista kotisi yksilölliseen tyyliin", sanoo IKEA tuotekehittäjä Stjepan Begic ja lisää: "Osana kasvavaa IKEA Home Smart -tuotevalikoimaa tämä uusi kaiutin edistää tavoitettamme, jotta monet voisivat nauttia paremmasta arjesta."

"Jokainen SYMFONISK-kaiutin yhdistää Sonos-äänikokemuksen IKEA-suunnitteluun yllättävillä uusilla tavoilla luoden tuotteita, joita kumpikaan yritys ei yksin loisi", Sonoksen päätuotepäällikkö Sara Morris kertoo. "Sonosin akustinen muotoilu tarkoittaa, että kaiutin kuulostaa upealta näin kompaktissa muodossa. Sonos-sovellus on myös vaivaton asentaa ja käyttää. Tämä pitkäjänteinen yhteistyö tuottaa edelleen jännittäviä uusia ideoita, jotka tuovat upeita kuuntelukokemuksia koteihin ympäri maailmaa - odotamme innolla, että voimme yhdessä tuottaa yhä ainutlaatuisempia tuotteita myös tulevaisuudessa."

Kehyskaiuttimen värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen, ja niissä on vaihdettavat paneelit, joiden avulla ulkonäköä voi muuttaa mieleisekseen. Kehyksen mitat ovat 41 x 6 x 57 cm.Kaiuttimen hinta on 179 euroa ja erilaiset vaihdettavat paneelit maksavat 19,99 euroa. Kaiutin on saatavilla IKEA-tavarataloissa ja -verkkokaupassa heinäkuussa ja laajemmin syyskuussa. Vaihdettavat paneelit ovat saatavilla syksyllä 2021.Etupuolella olevan taideteoksen voi irrottaa ja alta paljastuu kaiuttimet. Virtakaapelin reitittämistä varten on kehykseen luotu useita eri kohtia.Kehyskaiutinta voidaan käyttää huoneen ainoana äänilähteenä tai se voidaan yhdistää SYMFONISK-malliston tuotteisiin tai muihin Sonos-tuotteisiin. Kaiuttimessa on Wifi-yhteys ja äänentoistoa hallitaan Sonos-sovelluksen kautta. Voimakkuutta voi hallita myös kehyksessä olevien painikkeiden avulla.