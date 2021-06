Finnkino kieltää omat eväät leffateattereissa - haluaa lisää tuloja

Ohjeistus on lisätty hiljattain Finnkinon kotisivuille. Ohjeiden mukaan teatterisaliin saa tuoda vain Finnkinon myymälöistä ostettuja tuotteita. Vastaava ohjeistus on erittäin yleinen muissa maissa: mm. Yhdysvalloissa vastaavat säännöt ovat olleet arkea jo vuosikymmenten ajan.Yhtiön mukaan kyse on puhtaasti tuloista. HS:n haastattelussa Finnkinon kaupallinen johtaja kertoo yhtiön joutuneen miettimään uusia tulolähteitä koronapandemian sulkiessa elokuvateattereita ja rajoittaessa sallittuja katsojamääriä.Käytännöstä tulee pysyvä, eli se ei ole voimassa vain koronan ajan, vaan jää käyttöön myös sen jälkeen. Käytäntö on Suomessakin tuttu mm. festareilta ja useista urheilutapahtumista, joissa niissäkään ei sallita omien eväiden tuomista tapahtumaan.Ainoastaan terveydellisistä syistä voidaan sääntöön tehdä poikkeus, eli jos asiakkaalla on selkeä terveyssyy tuoda mukanaan omia eväitä, ne sallitaan.Finnkinolla on Suomessa 16 elokuvateatteria, jotka sijaitsevat 11 eri paikkakunnalla. Finnkinon omistaa amerikkalainen elokuvateatteriketjujonka puolestaan omistaa kiinalainen