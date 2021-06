Näin toimii yksityisyyteen keskittyvä Brave Search -hakukone

Brave Search -hakukoneen keskeisin idea on tarjota laadukkaita hakutuloksia, mutta käyttäjän yksityisyyttä kunnioittaen.Kyseinen hakukone on tällä hetkellä beta-vaiheessa, joten hakukonetta pääsee käyttämään vain kutsua vastaan . Itse kyseisen kutsun sain, joten otin hakukoneen kokeiluun.Brave Search hakukoneen tulossivu on tuttu. Hakupalkin alla on muutamia vaihtoehtoja, joista voi vaihtaa hakutulokset pelkästään kuviksi, videoiksi tai uutisiksi. Lisäksi pystyy valitsemaan maan, kuten Suomen, vaihtaa asetuksia ja asettaa sijainnin. Brave-hakukone tukee heti alkuun tummaa tilaa ja vaaleaa tilaa.Yksityisyyteen keskittyvänä hakukoneena sijainnin hakeminen pysyy vain selaimen tietona, eikä sitä jaeta muille. Sijainti haetaan IP-osoitteen perusteella, mutta itsellä se ei näytä olevan kovinkaan tarkka. Sijainnin voi asettaa enemmän tarkaksi manuaalisesti valitsemalla sen kartalta. Sijainnin voi laittaa myös kokonaan pois käytöstä.Sijaintia voidaan käyttää vaikkapa lähellä olevien ravintoloiden hakemiseen tai paikkakunnan sään näyttämiseen. Hakukone näyttää 'sää' -sanalla erilaisia linkkejä omalle paikkakunnalle. Weather -sanalla hakiessa hakukone näyttää ison laatikon muodossa sään. Tämä johtuu siitä, että itse hakukone toimii tällä hetkellä englannin kielellä.Hakutulosten sivu eroaa Braven hakukoneessa määrässä, sillä niitä on yhteensä 20, kun Google näyttää yhdellä sivulla 10 tulosta.Riippuen haetusta jutusta Braven tuloksissa saatetaan näyttää monipuolisempia tuloksia.Tietokoneella selatessa hakutulokset näkyvät vasemmalla ja oikealla voidaan näyttää Googlen tapaan isompi laatikko tiedoilla. Tiedot näyttävät ainakin toistaiseksi tulevan Wikipediasta.Hakukoneen antamien ensimmäisten tulosten joukossa tietyissä tilanteissa näytetään viimeisimpiä uutisia karusellivalikon muodossa. Nämä tulokset näyttävät ainakin tällä hetkellä olevan pitkälti englanninkielisiä, mutta joukossa näkyy tuloksia esimerkiksi Iltalehdeltä. Hakukone saattaa tässä kohden näyttää myös YouTuben videoita.Kyseisellä kohdalla voidaan lisäksi näyttää Googlen tapaan "People also ask" -laatikko hakutulokseen liittyvillä kysymyksillä. Tässä laatikossa saattaa näkyä myös suomenkielisiä tuloksia.Hakukone osaa näyttää Googlen tapaan monipuolisia tuloksia esimerkiksi arvostelujen ja reseptien kohdalla.Ensimmäiset testailut osoittautuivat tarkoiksi ja muutenkin kokemus on positiivinen. Googlea vastaan taistellessa tulosten täytyykin olla erittäin tarkkoja.Yksityisyyden lisäksi Brave kertoo hakukoneen erottuvan Googlesta käyttäjäkeskeisillä hakutuloksilla. Tämä tarkoittaa, että ensimmäiset hakutulokset eivät ole Googlen tapaan mainoksia. Brave tosin aikoo käyttää hakukoneessa mainoksia, mutta niiden sijaintia vielä pohditaan. Tarjolle tulee myös maksullinen versio hakukoneesesta, jolloin mainoksia ei näytetä ollenkaan.