Arvostelussa Roomba i3+ itsestään tyhjentävä robotti-imuri

Roomba i3+ - millainen se on?

Tekniset tiedot

Pölysäiliön tilavuus 0,4 litraa (sisäinen) Akku 1800 mAh / 75 min (valmistajan ilmoittama) Paino 3,18 kg Koko Leveys 34 cm (pyöreä), korkeus 9,25 cm Muuta Osaa jatkaa siivousta akun loputtua (recharge & resume); Roomba i3+ mallissa mukana Clean Base -pölysäiliö, johon imuri tyhjentää sisäisen pölysäiliönsä Huomioitavaa Roomba i3 ja i3+ ovat sama laite, plus-mallin mukana toimitetaan Clean Base -telakka, i3-malliin sen voi ostaa myöhemmin erikseen Hinta noin 400 euroa (Roomba i3) - tarkista päivän hinta

noin 650 euroa (Roomba i3+) - tarkista päivän hinta

Clean Base -latausasema

Roomba i3+ käyttöönotto

Roomba i3+ ja kartat - puuttuva lenkki

Sovellus

Toiminta

Miten robotti-imuria pitäisi käyttää?

Akkukesto ja latausajat

Matot

Huonekalut

Muut esteet

Lemmikkien karvat

Melu

Siivousjälki

Millaisiin koteihin Roomba i3+ sopii?

Roomba i3 vs Roomba i3+ - mitä eroa?

Yhteenveto

Plussat

Itsestään tyhjentävä mekanismi, joka vain yksinkertaisesti toimii - hyvin

Erittäin hyvä siivousjälki

Ei jää juurikaan jumiin esteisiin

Osaa ladata itsensä ja jatkaa siivousta sen jälkeen

Pärjää kaikkien muiden mattojen kanssa, pl. räsymatot

Miinukset

Tarkoituksella rampautetut kartat

Ei tue no-go -alueita, joissa voisi kartalta rajata alueet, joihin imuri ei saa mennä

Ongelmissa räsymattojen kanssa

Tähdet

Lue lisää

Roomba i3+ tärkein myyntivaltti on se, että robotti osaa tyhjentää oman pölysäiliönsä. Vastaavaan temppuun pystyvät yhtiön huippumallit Roomba i7+ja Roomba s9+Täsmälleen sama pölysäiliön automaattinen puhdistusmekanismi on nyt siis tuotu noin 650 euroa maksavaan pakettiin Roomba i3+ muodossa.Saimme uutuuden arvosteluumme alkuvuodesta 2021 ja pistimme sen useamman kuukauden kestävään testikäyttöön. Käytimme arvostelussamme kahta testikohdetta: isoa kerrostalokolmiota, jossa on erittäin paljon mattoja sekä paljon karvaa ympäristöön päästävä lemmikki sekä hyvin askeettisesti sisustettua isohkoa kerrostalokaksiota, jossa mattoja ei juurikaan ole.Halusimme testissämme ottaa selvää tosielämän käytöstä, tutkia käytön helppoutta sekä mahdollisia ongelmatilanteita robotin osalta. Koko testijakson ajan Roomba i3+ oli käytännössä ainoa lattioiden siivoukseen käytetty työväline. Testijakso osui sopivasti keskitalven ja kevään aikoihin, jolloin likaa kantautuu kenkien mukana koteihin varsin paljon.Roomba i3+ on välittömästi Roombaksi tunnistettava kapistus. Perinteinen Roomban pyöreä muotokieli on jäljellä, samoin iso laitteen päällä sijaitseva käynnistyspainike. Pintamateriaalin osalta on tapahtunut kevyttä muutosta aiempiin Roomban malleihin nähden ja laite onkin ensimmäistä kertaa pitkälti mattapintainen. Mattapinta on mielestäni erinomainen ratkaisu, jossa pöly ja sormenjäljet eivät näy lähellekään samalla tavalla kuin täysin kiiltävissä pinnoissa.Ja sitten se merkittävä asia: lataustelakka. Lataustelakka on käytännössä täsmälleen sama-lataustelakka, jota isoveljet i7+ ja s9+ käyttävät. Se muistuttaa etäisesti hieman futuristista kahvinkeitintä ja on suurin piirtein saman kokoinen fyysisiltä mitoiltaan.Clean Base -latausasema toimii Roomba i3+ -mallin kotina, mutta myös isona pölysäiliönä. Tuohon pölysäiliöön Roomba tyhjentää itsensä saatuaan asunnon siivouksen loppuun. Näin robotti-imurin sinällään pientä sisäistä pölysäiliötä ei tarvitse tyhjentää lainkaan käsipelillä.Teknisesti Clean Base on itsessään pieni - ja varsin kovaääninen - imuri. Kun Roomba saa työnsä valmiiksi ja siirtyy Clean Base -telakkaan, aktivoituu Clean Basen sisällä oleva imuri ja nykäisee letkua pitkin Roomban sisäisen pölysäiliön itseensä.Clean Base itsessään käyttää perinteisiä pölypusseja, jotka kipataan sekajätteen sekaan sisältöineen niiden täytyttyä.Homma toimii myös käytännössä juuri kuten pitääkin: Roomba imuroi, palaa telakkaan ja telakka imaisee imurin pölysäiliön tyhjäksi. Tämä toimi koko testijaksomme ajan aivan täydellisesti. Ainoa huomionarvoinen seikka on se, että pölysäiliön tyhjäksi imaiseminen on erittäin äänekäs prosessi, kuten alta olevasta videosta käy ilmi. Onneksi se on myös hyvin lyhytkestoinen riesa - koko tyhjennys on ohi muutamassa sekunnissa.Clean Basen hyödyt tulevat nimenomaan siitä, että sen ansiosta robotti voi toimia jopa useita kuukausia täysin ilman ihmisen apua. Jos robotti on ajastettu imuroimaan vaikkapa kerran arkipäivässä, se hoitaa hommansa kuukausien ajan ilman että robotille täytyy tehdä varsinaisesti mitään.Omassa testissämme emme saaneet Clean Basen pölypussia täyteen 3 kuukauden siivouksen aikana, vaikka kuukauden tuosta imuria käytettiin lemmikkitaloudessa.Robotin uskaltaa Clean Basen ansiosta jättää pyörimään myös pidemmän lomamatkan ajaksi: pölysäiliön täyttyminen on tyypillisesti ensimmäinen ongelma, johon robotin työskentely tyssää, kun kotiväki on pidempään poissa kotoa.Roomba i3+ on "connected" laite, eli robotista kaiken hyödyn irti saamiseksi sitä kannattaa ehdottomasti ohjata älypuhelinsovelluksen avulla.Käytännössä käyttöönotto toimii hyvin yksinkertaisesti: etsitään kodista sopiva paikka latausasemalle ja pistetään robotti latautumaan latausasemaan. Latausaseman paikka pitäisi valita mielellään siten, että robotilla on vapaa ja esteetön pääsy kulkemaan latausasemalta pois ja takaisin.Robotin latautuessa asennetaan iRobot Home -sovellus kännykkään ja yhdistetään robotti sovelluksen kanssa. Sovellus on muuttunut melkoisesti loppuvuodesta 2020, mutta on edelleen markkinoiden selkeimpiä käytettävyydeltään - ja toimii myös suomeksi.Roomba i3+ on haluttu tehdä selkeästi isosisaruksiaan i7+:aa ja s9+:aa rajoitetummaksi ja tämä on tehty pääosin sovellustasolla.Roomba i3+ luo kyllä siivoamistaan alueista kartat, mutta karttoja ei varsinaisesti voi käyttää mihinkään. Eli huoneiden nimeäminen tai robotilta kiellettyjen alueidenluominen ei Roomba i3+ kanssa onnistu lainkaan.Historiatiedoista voidaan selailla Roomban siivoushistoriaa ja sen kautta nähdään kyllä siivoustyöstä luodut kartat, mutta niiden hyötyarvo on sinänsä varsin pieni.Lisäksi Roomba i3+ navigointi on toteutettu hieman erilaisella tavalla kuin joihin on totuttu Roomban osalta: muut karttoja piirtävät Roombat käyttävät navigointiin kameraa, mutta Roomba i3+ luottaa fyysisiin sensoreihin navigoinnissaan. Tämä ei sinänsä ole huono asia: navigointi ja kartoittaminen toimii aivan yhtä hyvin kuin kamerankin avulla toiminta. Jossain mielessä jopa paremmin: Roomba i3+ ei tarvitse navigointiin lainkaan valoa, kun i7+ ja s9+ sitä kaipaavat.Roomban käyttämä-sovellus on saatavilla sekä iPhonelle että Androidille. Se on selkeydessään edelleen markkinoiden ehdotonta kärkeä, vaikka perusnäkymään onkin viime aikoina tungettu mukaan varsin reipas määrä hahmottamista hankaloittavaa nappia ja nippeliä.Lisäpisteet Roomballe pitää antaa myös siitä, että sovellus on saatavilla täysin suomenkielisenä - ja varsin hyvin suomennettuna.Koska mitään karttaeditoria ei Roomba i3+:lle ole tarjolla, on sovelluksen tärkein anti ajastusten säädössä.Ajastusten luonti on toteutettu erittäin selkeästi ja ne on helppo mukauttaa omaan aikatauluunsa varsin joustavasti.Lisäksi iRobot on tehnyt myös tiettyjen asioiden automatisoinnin helpoksi. Mm. robotin ohjelmoiminen siivoamaan aina, kun itse poistuu kotoa, on tehty helpoksi yhdistämällä Roomba IFTT -palveluun siten, että käytännössä kuka tahansa osaa toteuttaa kyseisen kodin automaation säädön kohdilleen.Tilastonikkareille tarjolla on luonnollisesti myös siivoushistoria, josta voi selailla siivoukseen kulunutta aikaa, tarkastella siivouskarttoja ja siivottujen alueiden kokoja.Tietysti sovelluksesta voidaan napsauttaa myös robotti suoraan päälle: toiminto vastaa täysin samaa kuin robotin päällä olevan fyysisen painikkeen painaminenkin.Asetuksissa on varsin vähän säätövaraa: lähinnä imurointitehon, Clean Basen toiminnan ja muutaman muun asetuksen kohdalla kannattaa opiskella asetusten merkitys. Kerran niiden kuntoon laittamisen jälkeen niihin ei tyypillisesti tarvitse enää koskea.Kuten Roomban kaikki mallit, myös Roomba i3+ tärähtää käyntiin käytännössä saman tien, kun sitä komennetaan siivoamaan. Komentaminen tarkoittaa tässä tapauksessa joko fyysisen Clean-napin painamista robotin päältä, siivouksen aloitusta sovelluksen kautta tai ajastetun siivouksen alkamista.Roomban toiminta on mallien edetessä ja vuosien vieriessä alkanut siirtymään loogisempaan suuntaan. Ihan täysin loogista se ei tosin vieläkään ole. Eli Roomba i3+ imuroi pääsääntöisesti suoria linjoja pitkin, kunnes se törmää esteeseen, kääntyy takaisin ja vetää vastaavan suoran linjan sinne mistä tulikin. Mutta toisinaan Roomba i3+ päättää muistella esi-isiensä tapoja ja vaikuttaa että robotin navigoinnissa ei olekaan yhtäkkiä mitään järkeä. Tästä kaikesta huolimatta Roomba i3+ onnistuu siivoamaan koko saatavilla olevan lattiapinta-alan jokaisella siivouskerralla.Erinomaisena puolena Roomba i3+ tukee ns.-toimintoa eli mikäli robotin akku loppuu kesken siivouksen, se lataa itsensä ja osaa jatkaa latauksen jälkeen siitä joihin siivous jäi.Roomba i3+ kaltainen laite, jossa käyttäjän ei tarvitse puuttua edes pölysäiliön tyhjennykseen, on kuin suoraan robottien käsikirjasta: laite, joka tekee työnsä itsenäisesti, ilman ihmisen avustusta.Olemmekin aina painottaneet tätä puolta arvosteluissamme: mielestämme oikea tapa robotti-imurin käytölle on se, että imuri ajastetaan toimimaan säännöllisesti ja annetaan sen hoitaa hommansa. Myös robotti-imureiden valmistajat painottavat tätä käytännön eroa tavalliseen, perinteiseen imurointiin.Eli: robotti-imurin pitäisi antaa imuroida lähes päivittäin, ei ainoastaan silloin, kun koti alkaa muistuttamaan kaatopaikkaa. Näin toimimalla koti pysyy jatkuvasti siistinä, eikä ainoastaan siivouspäivän ajan.Valmistaja lupaa Roomballe 75 minuutin akkukeston, joka pitää testiemme pohjalta varsin hyvin paikkaansa. Roomba i3 sai testeissämme siivottua noin 70m2 kodin yhdellä latauksella paria poikkeusta lukuunottamatta. Käytännössä Roomban akkukesto riittää mainiosti noin 150m2 kodin siivoukseen siten, että Roomba lataa itsensä kerran siivouksen kesken ja jatkaa itsestään töitä sen jälkeen. Mitenkään valtavan suuri 1800 mAh akku ei ole, joten sillä saralla toki parannettavaa olisi - mutta suoritus ei ole siltikään kehno ja riittää valtaosalle ostajista mainiosti.Akku latautuu tyhjästä täyteen noin kahdessa tunnissa. Käytännössä 150m2 omakotitalon täydellinen imurointi kestää noin 4 tuntia, välillä tapahtuvan latauksen kera.Matot ovat robotti-imureiden suurin kompastuskivi ja käytännössä kaikki testaamamme robotti-imurit ovat olleet jossain määrin ongelmissa mattojen kanssa. Siksi rakastamme testata robotteja suomalaisissa kodeissa, joista löytyy mattoja moneen lähtöön - näin saamme selville mainiosti robottien heikot kohdat käytännön arjessa.Roomba i3 yllättää tällä saralla positiivisesti. Ainoastaan kevyet räsymatot olivat sillekin liikaa: i3 ruttasi ne mytyksi ja jäi usein jumiin mytyn päälle.Mutta muilta osin Roomba i3 oli todella positiivinen tapaus mattojen suhteen: se suoriutui kaikista muista matoista erittäin hyvällä prosentilla, eikä testiasuntojen muita mattoja tarvinnut kerätä pois siivousta ennen missään vaiheessa. Testissä olivat sekä maksut ja painavat olohuoneen matot kuin erilaiset kudotut ja potentiaalisesti isojakin ongelmia aiheuttavat muut matot.Joten, harvinaista kyllä, Roomba i3 oli yksi kaikkien aikojen parhaiten mattojen kanssa selvinneistä testaamistamme imureista.Huonekalujen suhteen Roomba i3 yllätti siinäkin positiivisesti. Toisessa testikohteessamme oli keittiön tuoleja, joissa tuolien jalat ovat lattian myötäisesti olevia, noin sentin korkuisia putkia. Näihin tuoleihin on päättynyt monen testaamamme robotin siivous, kun ne ovat kiivenneet tuolin jalkojen päälle ja jääneet keikkumaan siihen jumiin.Roomba i3 sen sijaan osasi nitkutella itsensä pois lähes kaikista tilanteista ja selvisi huonekalujen tuomista esteistä mainiosti. Ylläolevalla videolla nähtävä Ikean keittiön tuoli on onnistunut aiheuttamaan ongelmia useille testaamillemme roboteille, mutta Roomba selvisi tästäkin tilanteesta mainiosti.Siivouksen osalta Roomban pitkät sivuharjat toimivat mallikkaasti huonekalujen kanssa: tuolien jalkojen ympärillä ollut lika, leivänmurut, jne tulivat kaikki siivotuksi kunnialla ja huolellisesti.Jo aiemmin mainittujen räsymattojen lisäksi Roomballa oli vaikeuksia ainoastaan yhden toisen esteen kanssa: robotintappajaksi nimeämäni Ikean vaateteline, jonka jalat nousevat loivasti lattian tasosta ylöspäin. Kuten niin monet muutkin robotit, Roomba i3 kiipesi jalkoja pitkin niin pitkälle kuin pääsi - ja jäi lopulta jumiin jalkojen päälle. Myös lattialle jätetty tarjotin aiheutti jumiutumisen kerran, mutta sitä emme katsoneet isoksi ongelmaksi.Luonnollisesti robotille maistuvat kaikki johtoa vähänkään muistuttavat asiat, mutta tätä emme laske miinukseksi testeissämme - johdot kun imaistaan myös tavallisenkin imurin syövereihin, jos niitä lattialla lojuu.Kaiken kaikkiaan Roomba i3 kyky selviytyä esteistä oli selkeästi tähän asti testaamistamme roboteista kärkipäätä - häviten ainoastaan isosiskolleen, Roomba i7 :lle.Testasimme Roombaa parin kuukauden ajan myös lemmikkikodissa, jossa on erittäin paljon karvaa päästävä angoravillainen kissa. Lisäbonuksena siivoukseen saatiin myös kissanhiekka, joka on osoittautunut sekin ongelmalliseksi monille roboteilleLemmikkikodissa Roomban Clean Base -säiliö tulikin hyötykäyttöön varsin pian - robotin oma pölysäiliö olisi täyttynyt jo parilla siivouskerralla, mutta Clean Basen ansiosta pölysäiliön tyhjennystä ei tarvinnut tehdä koko testijakson aikana kertaakaan.Siivoustuloksen osalta Roomba i3 oli erittäin hyvä myös lemmikkikohteessa: se sai siivottua käytännössä kaikki lemmikin karvat kodista siivouksen yhteydessä ja myös monesti ongelmallinen kissanhiekka tuli imuroitua sekin kunnialla pois.Roomba i3 melutaso oli suhteellisen matala. Melu ei ole sinänsä äänekästä, mutta mielellään sitä ei kuuntele puolta tuntia pidempää yhteen putkeen. Robotti tulikin testijakson aikana käynnistettyä pääosin kodin asukkaiden poistuessa kotoa muualle. Naapurisopua Roomban melun ei pitäisi häiritä, edes paperinohuilla seinillä varustetussa kerrostaloasunnossa.Huomattavaa on kuitenkin se, että Roomba i3+ tyhjentäessä sisäisen pölysäiliönsä Clean Base -telakkaan, on tyhjennyksestä syntyvä ääni lähes korvia huumaava. Tyhjennyksen melu ei kestä montaa sekuntia, mutta herättää aivan varmasti naapuritkin.Roomba i3+ siivousjälki oli kauttaaltaan erittäin hyvää. Sekä matot että kovat lattiapinnat tulivat puhtaiksi jo yhdellä siivouskerralla. Kun robotin annettiin työskennellä päivittäin asunnossa, pysyivät kaikki testikohteemme käytännössä tip-top -kunnossa koko pitkän testijaksomme ajan.Suosittelemme Roomba i3+etenkin lemmikkitalouksiin, joissa on paljon karvaa päästäviä lemmikkejä. Niihin Roomba i3+ on omassa hintaluokassaan uskoakseni paras Suomessa myynnissä oleva tuote tällä hetkellä. Sama suositus koskee myös pikkulapsitalouksia, joissa sisälle kantautuu hiekkalaatikon hiekkaa tonnimääriä pitkin vuota.Pelkkää perusmallia, eli Roomba i3:sta, voimme suositella käytännössä kaikille jotka etsivät hyvää ja helppokäyttöistä robotti-imuria. Ainoastaan yli 150m2 omakotitaloihin emme Roomba i3 suosittelisi hankittavaksi, koska tuolloin koko asunnon siivoukseen alkaa kulumaan jo työpäivän verran aikaa latauksineen.Roomba i3 ja Roomba i3+ ovat täsmälleen samoja imureita. Roomba i3+ mallissa plussa nimen perässä tarkoittaa ainoastaan sitä, että laitteen mukana toimitetaan Clean Base -telakka, johon imuri osaa tyhjentää sisäisen pölysäiiliönsä.Clean Basen voi ostaa Roomba i3:een myös jälkikäteen, tosin hinta on tällöin kovempi kuin kerralla plussaversiona ostettaessa.Mutta kaikki tässä arvostelussa muutoin mainitut seikat ja arviot pätevät molempiin malleihin sellaisenaan.Roomba i3+ oli mielenkiintoinen tapaus. Siitä on tarkoituksella rampautettu sen karttaominaisuuksia, jotta tuotteesta saataisiin keskihintaan sopiva tuote. Älykkäiden karttojen puute ärsytti ennen testin aloittamista erittäin paljon ja odotukset eivät siksi olleet kovin korkealla.Mutta Roomba i3 yllätti imurina erittäin positiivisesti. En ole koskaan aiemmin käyttänyt arvostelussani termiä "terhakka", mutta se on kenties paras sana kuvaamaan Roomba i3:sta. Se on jollain tavalla erittäin tehokkaan ja reippaan oloinen imuri, joka loisti monella osa-alueella.Se hakkaa siivousjäljessä ja esteiden kanssa pärjäämisessä käytännössä kaikki muut kilpailijansa hintaluokassaan. Sekä Roborockit että muut Roomban mallit häviävät Roomba i3:lle molemmilla osa-alueilla - ja vieläpä selkeästi.Roomba i3 pahin vastustaja onkin sen pari vuotta vanhempi isosisko, Roomba i7. Roomba i7 on käytännössä yhtä hyvä imuri, mutta siitä löytyvät myös karttaominaisuudet. Mutta toki, se myös maksaa enemmän.Älykkäiden karttojen puute ärsytti hieman, mutta niiden puute on ymmärrettävä: niiden poistolla Roomba i3:sta on saatu halvempi kuin lähes vastaavasta Roomba i7:sta. Ja käytännössä älykkäitä karttoja tarvitaan harvemmin: omassa käytössäni käytän niitä lähinnä rajaamaan lemmikkien ruokailualueet, joihin robotti ei saa mennä. Roomba i3 kanssa ratkaisin tilanteen nostamalla lemmikkien kupit laatikon päälle.Yhteenvetona, Roomba i3+ on loistava robotti-imuri ja tarjoaa noin 650 euron hintaluokassa tällä hetkellä Suomen halvimman vaihtoehdon sellaiseen talouteen, jossa itsestään tyhjentävä imuri on tarpeellinen - lemmikkitaloudet ovat selkeä kohderyhmä.Jos taas olet etsimässä noin 300 - 400 euron hintaista imuria, on "pelkkä" Roomba i3 ilman Clean Basea erinomainen vaihtoehto. Se hakkaa tuossa hintaluokassa siivousjäljellään ja esteiden kanssa pärjäämisellään kaikki muut kyseisen hintaluokan robotti-imurit.Jos taas älykkäät kartat ovat pakolliset omassa käytössäsi, ei Roomba i3 / i3+ valitettavasti ole oikea vaihtoehto.Tähtien antaminen oli tällä kertaa erittäin vaikeaa. Roomba i3+ noin 700 euron hintaluokassa ei kilpailijoita juurikaan ole ja lähin vastine on satasen, kaksi kalliimpi Roomba i7+. Mutta Roomba i3+ ainoat huonot puolet liittyvät sen rampautettuun karttatoiminnallisuuteen, muilta osin laite on erinomainen robotti-imuri.Jos robotti-imurit kiinnostavat, suosittelemme tutustumaan myös muihin arvosteluihimme ja artikkeleihimme. Tässä osa niistä:Lisää lukemista löydät robotti-imureiden sivultamme ja kysymyksiä kannattaa esittää keskustelualueillamme