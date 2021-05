Italia läimäisi Googlelle yli 100 miljoonan euron sakot Android Autoon liittyvän markkina-aseman väärinkäytöstä

Android Autolla pystyy heijastamaan Android-älypuhelimen ominaisuuksia yhteensopivalle pääyksikkölle. Tämän avulla autoilija näkee turvallisesti isommalta auton näytöltä esimerkiksi Google Mapsin kartat tai musiikin suoratoistopalvelut.Google ei kuitenkaan antanut italialaisen-yrityksen kehittämälle-sovellukselle pääsyä Android Autoon. JuicePass -sovelluksella pystyy esimerkiksi etsimään ja varaamaan sähköautojen latauspisteitä.Kilpailuviranomaisten mukaan tämän sovelluksen estämisen myötä Google on epäoikeudenmukaisesti rajoittanut käyttäjien mahdollisuuksia hyödyntää Enel X:n sovellusta sähköautolla ajettaessa ja sitä ladattessa.Viranomaisten mukaan Google on suosinut omaa Android Autolla toimivaa Maps -karttapalveluaan, joka mahdollistaa sähköautojen lataamiseen liittyviä palveluita.Viranomaiset määräsivät Googlea tekemään Enel X -yrityksen sovelluksen käytön mahdolliseksi Android Autolla. Lisäksi Googlen on tarjottava sama yhteensopivuus Android Auton kanssa muille kolmannen osapuolen sovelluskehittäjille.