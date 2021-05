Vuoto paljastaa lisätietoja tulevasta PlayStation VR -laitteesta

Huhut laitteesta ovat kuitenkin käyneet kuumina ja Sony itsekin on jo paljastanut, että laite on toden totta tulossa Todennäköisesti sitä ei nähdä vielä tämän vuoden puolella, mutta jo nyt tietoja on alkanut valumaan julkisuuteen. Erityisesti UploadVR:n käsiinsä saamat tiedot , väitetysti monesta lähteestä, kertovat paljon lisää PlayStationin virtuaalitodellisuuden tulevaisuudesta.Tulevan laitteen, jonka nimeä ei vielä ole paljastettu, ominaisuuksiin kuuluu parempi resoluutio, linssien kohdistus sekä katseenseuranta ja paikallinen sekä muuttuva resoluutio nk. foveated rendering -tekniikalla.Resoluutio kasvaa käytännössä tuplaksi niin pysty kuin vaakasuunnassa. Uusi resoluutio on tietojen mukaan 4000x2040 eli 2000x2040 per silmä.Foveated rendering ominaisuus puolestaan tarkoittaa, että resoluutio suoraan katsepisteessä on parempi kuin näkökentän rajamailla. Tällä säästetään paitsi virrankulutuksessa niin myös suorituskykyvaatimuksissa.Valitettavasti tässä vaiheessa vuodot eivät kerro esimerkiksi julkaisuaikataulusta tai hinnasta.