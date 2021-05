HTC julkaisi Vive Focus 3 ja Vive Pro 2 -virtuaalitodellisuuslaitteet. Näistä ensimmäinen on itsenäinen laite, joka on suunnattu yrityskäyttöön ja jälkimmäinen laite on suunnattu kuluttajille pelikäyttöön.

Vive Focus 3

Vive Pro 2

Vive Focus 3 toimii itsenäisesti eli seurantaan ei tarvitse ulkoisia laitteita. Tämän myötä se onkin suunnattu yrityskäyttöön. Hintaa löytyy noin 1400 euroa ja saatavilla laite on 27. kesäkuuta alkaen.Vive Focus 3 sisältää 2448 x 2448 tarkkuuden näytön kummallekin silmälle 90 hertsin virkistystaajuudella. Näkökenttä on 120 astetta.Laite sisältää vaihdettavan akun. Yhdellä latauksella luvataan 2 tunnin edestä käyttöä ja 30 minuutin lataus tuottaa 50 prosenttia virtaa. Suorituskyvystä vastaa Qualcommin Snapdragon XR2 -piiri.HTC:n mukaan Vive Focus 3:ssa on keskitytty myös muotoiluun. Laite on nyt päällä mukavampi. Laite sisältää uudistetut kaiuttimet, jotka eivät päästä niin paljon ääntä lävitse muiden ihmisten kuultavaksi.Kummallekin kädelle löytyy ohjain, joissa on erilaisia painikkeita. Lisäksi käsien seuranta on tulossa myöhemmin päivityksenä. Laitteiston voi yhdistää langallisesti tietokoneen kaveriksi ja langattomasti käyttö onnistuu myöhemmin päivityksen muodossa.Kuluttajien käyttöön suunnattu Vive Pro 2 sisältää 5K-näytön 120 hertsin virkistystaajuudella ja 120 asteen näkökentällä. Laite tukee Display Stream Compression -tekniikkaa, joka parantaa kuvanlaatua ja vähentää liikkeen sumentumista.Laite sisältää laadukkaat sisäänrakennetut kuulokkeet, mutta laite toimii myös muiden kuulokkeiden kanssa.Vive Pro 2 tukee pelaamista ajatellen Vive SteamVR -lisälaitteita sekä muita SteamVR-ohjaimia.Vive Pro 2 on nyt ennakkotilattavissa ja hinnat alkavat 819 eurosta. Base Station 2.0:n ja ohjaimien kanssa Vive Pro 2 maksaa 1399 euroa.