Google julkaisi vihdoin tumman teeman hakukoneen työpöytäversiolle

Google on testannut jo hyvän aikaa hakukoneensa tummaa teemaa työpöytäversioon, mutta nyt yhtiö on valmis julkaisemaan sen koko käyttäjäkunnalle.

Google Dark Theme: ON pic.twitter.com/fjSxnt1fcx -- 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) May 12, 2021

Asiasta on kertonut mm. konsultantti Matt Navarra, joka julkaisi kuvia uudesta ominaisuudesta Twitterissä.Tumman teeman saa päälle sekä macOS- että Windows 10 -tietokoneilla ja Google on alkanut kysyä käyttäjiltä hakusivulla mikäli he haluavat ottaa sen käyttöön.Tiettävästi ominaisuus tulee saataville vasta, kun Google alkaa tuputtamaan sitä. Ilmeisesti julkaisu tapahtuu porrastetusti, sillä osalla ominaisuus on jo käytössä, mutta toisilla ei.Kun Google lisää ominaisuuden käyttöösi, löydät oikeasta ylänurkasta valinnan, jossa aurinko tarkoittaa valkoista ja kuun sirppi tummaa teemaa.Googlen oman Chrome-selaimen lisäksi tumma teema toimii myös kilpailijoiden selaimilla, kuten Microsoftin Edgellä tai Mozillan Firefoxilla.