Valtteri Bottaksen käyttämä Xiaomi Mi Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition -sähköpotkulauta myyntiin Elisalle

Nimensä mukaisesti tämä sähköpotkulauta on erikseen valmistettu Mercedeksen F1- tiimille ja on käytössä varikolla helpottamassa ja nopeuttamassa liikkumista. Kyseistä menopeliä käyttää myös suomalainen F1-kuljettaja"Käytän sähköpotkulautoja tilanteesta riippuen varikolla sekä vapaa-ajalla. Varikolla siirtymät on nopeaa ja vaivatonta tehdä sähköpotkulaudalla. Varikolla meillä on käytössä Xiaomin Mercedes-AMG Petronas F1 Tiimin tehokkaat sähköpotkulaudat", sanoo Valtteri Bottas.Xiaomin Mercedes-AMG Petronas F1 -sähköpotkulaudan maksimisnopeus on 25 km/h ja siinä on 600 W:n moottori. Akusta luvataan riittävän virtaa 45 kilometrin ajomatkalle.Erikoisversio erottuu normaalista versiosta Mercedeksen F1-formuloista tutuilla väreillä sekä laudan kyljessä olevan Mercedes-AMG Formula 1 tiimin logon avulla.Suomessa tämä erikoisversio tuodaan markkinoille Elisan kanssa, joka odottaa sähköpotkulautojen suosion kasvavan entisestään keväällä."Viime vuonna sähköpotkulautojen myynti yllätti positiivisesti ja tämän vuoden kevään kysyntä on jo yli 100 % kasvuvauhdissa. Valikoiman laajuus ja laaja kysyntä ympäri Suomen näyttää että kyseessä ei ollut yhden kesän villitys.", kommentoi Elisan Tuotemarkkinointipäälikkö"Sähköpotkulaudoista on tullut normaali tapa liikkua, ja moni on hankkinut oman laitteen helpottaakseen liikkumista lyhyemmillä matkoilla. Sähköpotkulauta on ekologisempi ja usein nopeampi vaihtoehto autolle kaupungissa liikuttaessa", jatkaa Pukkila.Mercedes-AMG Petronas F1 -sähköpotkulauta maksaa 899 euroa. Elisan lisäksi kyseinen laite on kuitenkin saatavilla myös Verkkokauppa.comin sekä Xiaomin oman verkkokaupan kautta. Normaali Mi Electric Scooter Pro 2 maksaa 500 - 600 euroa