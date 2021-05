Flash kuopattiin jo – kohta se poistuu Windows-koneestasi

Viimeisten vuosien saatossa sitä on kannettu pikkuhiljaa hautaan erinäisten selainten ja alustojen osalta, mutta pian se viimeinenkin Flash-lisäosa poistuu koneilta.Microsoft saa kesällä valmiiksi Flashin poistamisen Windows 10 -paketeista. Kesä- ja heinäkuussa saapuva päivitys poistaa vihdoin Flashin koneista, vaikka vapaaehtoisesti Flashistä on päässyt Windows 10:ssäkin eroon jo viime vuoden lokakuusta Kesäkuussa Flashin poistava päivitys saapuu Preview-versioihin ja heinäkuussa se tuodaan perusversioihin. Niinpä todennäköisesti heinäkuussa koneeseen saapuva päivitys sisältää aiemmin vapaaehtoisen "Update for Removal of Adobe Flash Player" -päivityksen.Vaikka tukea tai käyttöä Flashille ei ole ollut aikoihin missään, niin rikkinäisen lisäosan pitäminen koneessa on tietoturvaongelma sen lisäksi, että se vie turhaa tilaa.Mikäli Flashistä haluaa päästä eroon vielä nopeammin, niin se onnistuu Microsoftin vapaaehtoisten päivitysten avulla, jotka löydät täältä