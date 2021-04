Samsungin älytelevisioihin saapuu Samsung TV Plus -palvelu - tarjoaa 20 kanavaa ilmaiseksi

Samsung TV Plus -palvelu on ilmainen. Se ei vaadi myöskään mitään erityisiä toimia käyttäjältä.Suomalaisille palvelu tarjoaa 20 eri kanavaa. Sisältö koostuu uutisista, urheilusta ja viihteestä. Kanavavalikoimasta löytyvät muun muassa Reuters, Euronews Live, sisältöä lapsille sekä useampi Rakutenin erikoiskanava.Palvelu toimii kaikissa Samsung Smart TV -malleissa, jotka on lanseerattu 2017 - 2021."Olemme erittäin innoissamme voidessamme laajentaa Samsung TV Plus -tarjontaa Euroopassa ja saadessamme palvelun myös tänne Suomeen. Palvelu kasvaa koko ajan ja samalla kehittyvät myös sisällön laatu, helppokäyttöisyys ja käyttökokemukset. Teemme kovasti töitä laajentaaksemme tarjontaamme kaikkialle Eurooppaan", kertoo Samsung Suomen TV- ja audiotuotteiden myyntipäällikköSamsung kertoo, että Samsung TV Plus -palvelua päivitetään säännöllisesti käytettävyyden parantamiseksi. Myös Samsung TV Plus -videopalvelutarjonta (VOD, video-on-demand) kasvaa jatkuvasti.Aiheeseen liittyvää: