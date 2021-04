Mars-helikopterin mukana on pala lentämisen historiaa

Marsin pinnalla tehtiin historiaa, kun-helikopteri lensi ensimmäisen lentonsa. Kopterista tuli ensimmäinen ihmisen rakentama laite, joka on lentänyt toisella taivaankappaleella, käyttäen sen kaasukehää apunaan.

Lento oli varsin lyhyt ja kesti vain 12 sekuntia - ja matkaa taitettiin ainoastaan pystysuoraan ylöspäin. Mutta mukana oli myös pala ilmailun historiaa: Ingenuityn aurinkopaneelin alle on liimattu mukaan kaistaleensimmäisen lentokoneen,in, siivestä. Vuonna 1903 ensilentonsa tehnyt Flyer mullisti aikoinaan ilmailun - ja nyt Nasa halusi kunnioittaa tuota tapahtumaa omalla tavallaan.Ingenuity on kokeellinen kopteri, jonka avulla Nasa pyrkii tutkimaan, voidaanko koptereilla toimia muilla planeetoilla. Jos - ja kun - näin on, voi planeettojen tutkiminen laajentua, kun mönkijöiden lisäksi niitä voidaan tutkia myös planeetan pinnan yläpuolelta käsin.Alla video, joka seuraa suorana lähetyksenä pian alkavaa Nasan tiedotustilaisuutta onnistuneesta ensilennosta: