DJI julkaisi 1029 euron Air 2S -kuvauskopterin 20 megapikselin kameralla ja paremmilla turvaominaisuuksilla

Air 2S -kuvauskopterissa on 20 megapikselin kamera.

Fly More Combon sisältö.

Noin tuhannen euron hintaluokassa Air 2S -kuvauskopterin luvataan vievän kuvauskopterien kameran suorituskyvyn ja hinta-laatusuhteen uudelle tasolle.Kuvia ja videoita otetaan 20 megapikselin kameralla, joka on varustettu yhden tuuman CMOS-kuvakennolla. Kameran kerrotaan suoriutuvan erinomaisesti myös hämärässä valaistuksessa ilman tyypillistä kuvan rakeutumista.Videokuvaa kamera kykenee taltioimaan ultrateräväpiirtoisella 4K-tarkkuudella 60 kuvan sekuntivauhdilla ja tätäkin tarkemmalla 5,4K -tarkkuudella 30 kuvaa sekunnissa. Videokuva tallentuu H.265-videoformaatissa, joka mahdollistaa monipuoliset värisäädöt jälkikäsittelyssä. H.264-formaattiin verrattuna tämä sisältää enemmän tietoa pienemmässä tiedostokoossa.Kuvaamisessa käytetään apuna erilaisia kamerateknologioita. MasterShots-ominaisuus auttaa kuvaajaa rajaamaan kohteen automaattisesti ja käsittelemään kuvaa erilaisten asetusten pohjalta. Myös kehittynyt seurantatekniikka, valaistusasetukset ja HDR-kuvanparannusominaisuudet auttavat valo- ja videokuvauksessa. Kuvien tallennusmuodoksi voi valita RAW-muodon kuvankäsittelyä ajatellen tai JPG-muodon, joka helpottaa kuvan jakamista sosiaalisessa mediassa.Lennettäessä käytössä on erilaisia seurantatiloja. ActiveTrack 4.0 takaa kohteiden seuraamisen esteitä välttäen sujuvammin kuin koskaan. Spotlight 2.0 mahdollistaa kameran kohdistamisen kohteeseen, vaikka kopteri lentää vapaasti ohjaajan haluamaan suuntaan. Point of Interest 3.0 seuraa kiinnostavaa kohdetta entistä tarkemmin kopterin kiertäessä kohteen ympärillä.Lentämisen turvallisuuteen on myös Air 2S:ssä panostettu. APAS 4.0 -järjestelmän ansiosta esteiden väistely onnistuu entistä paremmin myös kovassa vauhdissa. Lisäksi DJI Air 2S hyödyntää alan johtavaa AirSense-turvallisuustekniikkaa. Sen avulla kopteri saa lentotiedot alueella liikkuvista ADS-B-signaalia käyttävistä lentokoneista ja helikoptereista.Kopterin ja ohjaimen välillä käytetään OcuSync 3.0 -tekniikkaa, jonka luvataan takaavan entistä luotettavamman yhteyden ja mahdollistaa ohjaamisen jopa 12 kilometrin päästä. Kopteria voi lennättää 31 minuuttia ja 18,5 kilometriä yhdellä latauksella enintään 68 kilometrin tuntinopeudella.DJI Air 2S tulee myyntiin välittömästi 1 029 euron kuluttajahintaan Kuvauskopterin mukana toimitetaan käsiohjain, kopterin ladattava akku, ylimääräiset roottorilavat sekä kaikki lennättämiseen ja käyttöön tarvittavat työkalut ja johdot.DJI Air 2S Fly More Combon kuluttajahinta on 1 349 euroa ja se sisältää kaikki peruspaketin varusteet sekä kaksi lisäakkua, niiden latausyksikön, kolme roottorilapasettiä, kantolaukun ja ND4/8/16/32-linssisuodattimet.Lisätietoa Air 2S -kopterista saa täältä