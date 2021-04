Spotify haluaa itselleen viimeisen vanhan maailman suojapaikkasi: autosi

Monelle - etenkin nuoremmalle sukupolvelle - autossa työmatkalla tapahtuva kuuntelu alkaa olemaan niitä viimeisiä hetkiä, jolloin radiota kuunnellaan yhä FM-vastaanottimen kautta. Ja tähän iskee nyt siis Spotify uudella tuotteellaan.Spotifn uusi tuote on fyysinen laite nimeltääneli "autojuttu". Sitä esiteltiin jo vuonna 2019 , mutta nyt se on vihdoin julkaistu. Laite on tarkoitettu nimensä mukaisesti autoihin - ja nimenomaan hieman iäkkäämpiin autoihin, joissa ei vielä ole verkkoon kytkeytyvää mediajärjestelmää suoraan kojelaudassa. Laite on äärimmäisen yksinkertainen, pelkän kosketusnäytön sisältävä laite, jolla voi toistaa ainoastaan Spotifyn sisältöä.Car Thing kytkeytyy auton audiojärjestelmään joko USB-liitännän, Bluetoothin tai auton AUX-liitännän kautta. Käytännössä siis se sopii kaikkiin mahdollisiin autoihin, myös iäkkäämpiin autoihin, joista ei löydy vielä mitään tietotekniikkaan viittaavaakaan. Toimiakseen Car Thing vaatii yhteyden puhelimen Bluetoothiin sekä voimassa olevan Spotify Premium -tilauksen. Sekä Android että iPhone ovat tuettujen laitteiden listalla.Car Phonea voi ohjata joko kosketusnäytön avulla, puheohjauksella tai laitteessa olevan fyysisen napin avulla. Puheohjaukselle voi kertoa vaikkapaja näin tapahtuu. Kaikkeen tähän yhdistyy Spotifyn hiljattain luoma "Your Daily Drive" -soittolista, joka yhdistää musiikkia ja puheohjelmaa, luodakseen tavallaan ikioman radiokanavan kuulijan mieltymysten mukaan.Car Thing on toistaiseksi kokeiluvaiheessa ja saatavilla ainoastaan Yhdysvalloissa. Siellä voivat halukkaat liittyä jonotuslistalle, josta Spotify arpoo voittajia, jotka saavat laitteen omakseen pelkkien postikulujen hinnalla. Laitteen varsinaiseksi hinnaksi on Car Thingin sivuilla mainittu 80 dollaria eli noin 67 euroa.