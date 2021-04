Historian oudot kuvat: Robotti-imuri vuodelta 1959?!

Maat järjestivät ristiin pidetyt näyttelyt omien maidensa teknologiasta ja kulttuurista. Neuvostoliitto järjesti kuusi viikkoa kestäneen näyttelyn New Yorkissa vuonna 1959 ja amerikkalaiset vastaavasti kuuden viikon mittaisen näyttelyn Moskovassa.Näyttelyistä tuli kummankin maan propagandan työväline: kumpikin maa halusi osoittaa toisen maan kansalaisille ne osa-alueet, jossa maa katsoi olevansa toista merkittävästi edellä. Neuvostoliitto keskittyi New Yorkin näyttelyssä esittelemään maan tehokasta teollisuutta sekä maan rakettiteknologiaa.Yhdysvallat taas esitteli Moskovan näyttelyssä kapitalismin etumatkaa kuluttajan näkökulmasta: esillä oli autoja, televisioita ja keittiöitä. Ja keittiöitä oli paljon. Todella paljon. Keittiöt, joita esiteltiin, olivat futuristisia konsepteja siitä, millaiseksi amerikkalaiset keksijät ja yritykset visioivat maailman muuttuvan. Näyttelyssä annettiin neuvostokansalaisille kuva siitä, että kyseiset keksinnöt olivat saapumassa amerikkalaisiin koteihin hetkenä minä hyvänsä.Yhdessä keittiöistä oli esillä erittäinkin futuristista tekniikkaa: keittiö oli täynnä nappeja, joista keittiön apuvälineitä pystyi komentamaan. Nappia painamalla astiakaappi siirtyi pöydän ääreen, jotta siitä pystyttiin ottamaan astiat tarjoilua varten, juomalasit laskeutuivat kaapistosta käden ulottuville, suoraan hanan viereen, jne.Mutta kenties mielenkiintoisin - ja ideoista parhaiten toteutunut - oli näyttelyssä esitelty robotti-imuri, joka vapautti kapitalistista unelmaa elävän kotirouvan pois imurin varresta ja keskittymään muihin askareisiinsa.Arkistoista kyseisen robotin varsin upea kuva löytyykin:Todellisuudessa näyttelyssä kyseistä "robotti-imuria" ohjattiin puoliläpäisevän peilin takaa tarkkaillen. "Robottia" ohjasi peilin takana piilossa ollut ohjaaja ja "robotin" ohjaus tapahtui radio-ohjattavan auton tapaan. Koska Neuvostoliitto rajoitti kansalaistensa tiedonsaantia ulkomailta, eivät he luonnollisestikaan tienneet miltä oikea, tavallinen amerikkalainen keittiö näytti, joten futuristinen konseptikeittiö saattoi hyvinkin upota kansalaisiin totuutena siitä, millaista arki on amerikkalaisessa kodissa vuonna 1959.Alla video näyttelyn ihmeistä - "muinaisen Roomban" osuus alkaa 11 minuutin ja 56 sekunnin kohdalta:Futuristisen keittiön oli kehittänyt RCA/Whirlpool, jonka perillisen, Whirlpoolin Australian YouTube-tililtä kyseinen video löytyy. Taustoja näyttelyn historiasta kertoo mm. Gizmodo Nyt vain odottelemaan, että joku näppärämpi nikkari rakentaa nykyisille roboimureille vuoden 1959 esikuvaa vastaavan ulkokuoren.