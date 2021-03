Facebookin odotettu uudistus: Aikajärjestyksessä selaaminen helpottuu

Sosiaalinen media on vuosikausia uskotellut käyttäjäkunnalle, että he haluavat nähdä julkaisuja epäloogisessa algoritmien määrittelemässä järjestyksessä. Yhtiöiden mukaan he tietävät mikä kuluttajaa kiinnostaa, joka on varmasti osittain totta, ja sen perusteella sisällön näyttäminen on paitsi kuluttajille niin myös mainoksia myyvälle medialle parempi ratkaisu.