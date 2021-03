S-ryhmä rakentaa vuosien 2021 - 2024 aikana koko maan kattavan ABC-latausverkoston sähköautoille

"Rakennamme ensimmäiset ABC-latauspisteet suurimpien toimipaikkojemme, kuten Prismojen, hotellien ja ABC-liikennemyymälöiden, yhteyteen kahden seuraavan vuoden kuluessa ja siitä etenemme kohti pienempiä toimipaikkoja. Koko verkosto toimii saman ABC-lataus-brändin alla. Tämän lisäksi S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä jo olemassa olevat yhteistyökumppaneiden latauspisteet palvelevat kuten ennenkin", kehitysjohtajaABC-ketjuohjauksesta kertoo.Sähköautojen latauksessa hyödynnetään ABC-mobiili -sovellusta.Verkosto rakennetaan yhdessä suomalaisen, Lahdessa toimivanin kanssa."Yhteistyöllä varmistetaan helppo ja sujuva sähköinen liikkuminen, ja tämä on meille erittäin mieluinen ja ainutlaatuinen hanke. Olemme kotimaisena, pitkät perinteet omaavana teknologiayhtiönä mahdollistamassa sähköisen liikenteen ulottamisen jokaisen suomalaisen arkeen luoden siitä uuden normaalin – puhtaamman ja vihreitä arvoja tukevan sähköisen liikkumisen nykyisille ja tuleville sukupolville", Kempower Oy:n toimitusjohtajasanoo. Kempowerin latausasemat tukevat erilaisia standardeja (CCS1, CCS2, CHAdeMO ja Type 2 AC).ABC-ketjun arvion mukaan Suomen autokannan koko on noin 3 000 000 henkilöautoa vuonna 2030. Sähköautoja tai ladattavia hybridejä arvioidaan olevan Suomessa tuolloin yli 500 000. Monet autonvalmistajat ovatkin jo ilmoittaneet, milloin bensa- ja dieselautojen valmistus aiotaan lopettaa Sähköautojen latausasemien kehityksen lisäksi nestemäisten tuotteiden kehitystä jatketaan myös."Nyt lanseerattavan ABC-latauksen lisäksi kehitämme myös nestemäisten tuotteiden valikoimaa ABC-ketjussa. Tuommekin alueellisesti jakeluun täysin uusiutuvan dieselin kesään 2021 mennessä. On tärkeää, että etsimme kustannustehokkaita ja teknisesti toimivia ratkaisuja vähentämään liikenteen fossiilisia päästöjä nyt ja tulevaisuudessa. Olemme myös ylpeitä siitä, että ABC-latauksen sähkö on pääosin itse tuottamaamme uusiutuvaa sähköä", toteaa ABC-ketjujohtaja