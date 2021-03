SpaceX ja Nasa sopimukseen siitä kumpi väistää avaruudessa

SpaceX:n parhaillaan hurjaa vauhtia rakentama-satelliittien verkko on aiheuttamassa Maan kiertoradalle ennennäkemättömän ruuhkan. Yhtiö on anonut luvat kaikkiaan 42 000 pienen Maata kiertävän satelliitin laukaisulle ja projekti etenee varsin reippaalla tahdilla. Kiertoradalla on jo nyt yli 1200 Starlink-satelliittia.Koska moinen määrä satelliitteja voi jo aiheuttaa kiertoradalle "liikenneruuhkan", on SpaceX saanut nyt Nasan kanssa solmittua ensimmäiset avaruuden liikennesäännöt.Nasa ja SpaceX ovat sopineet siten, että jos laskelmat näyttävät yhteentörmäyksen olevan tuloillaan, väistää SpaceX:n satelliitti Nasan laitteita. Sopimuksella pyritään välttämään tilanne, jossa sekä Nasa että SpaceX huomaavat laitteidensa olevan törmäyskurssilla ja molemmat korjaavat kurssiaan - samaan suuntaan.Sopimus, joka kulkee nimellä, löytyy tiedotteen muodossa Nasan sivuilta