Arvostelu: Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Pro - robotti, jossa sekä imuri että moppi

Millainen Mi Robot Vacuum-Mop P on?



moppiosa on levy, joka napsautetaan robotin alaosaan kiinni tarvittaessa



kuvassa yhdistelmäsäiliö, jossa on sekä pikkuruinen vesisäiliö että pölysäiliö samassa paketissa



näppärä työkalu robotin siivoukseen

Tekniset tiedot

Paino 3,6 kg Leveys 35 cm (ympyrän muotoinen) Korkeus 9,45 cm Imuteho 2100 Pa Akku 3200 mAh, kesto käytöstä riippuen 60-130 minuuttia Pölysäiliö 550 ml (pelkkään imurointiin tarkoitettu vesisäiliö) Muuta WiFi 2,4 GHz;

älypuhelinsovellus (Android / iPhone);

yhdistetty robotti-imuri ja robottimoppi

Käyttöönotto

Sovellus

Mitä kaikkea sovelluksessa voi tehdä



Päänäkymän alareunasta löytyvät nopeat asetukset, jolla robotin saa komennettua liikkeelle



kuvassa valmis kartta, jossa huoneet on jaettu lohkoihin ja lisäksi on luotu yksi punaisella näkyvä no-go -alue



karttaeditorin kautta voidaan yhdistellä ja jakaa huoneita



ajastusten hallinta on yksinkertaista ja samalla monipuolista

Toiminta imuroidessa



siivouksen aikana ja sen jälkeen luodaan kartta, josta näkee linjat, joita pitkin robotti on siivonnut

Toiminta mopatessa

Toiminta, kun imuroidaan ja mopataan yhtä aikaa



videolla selkeää, tyhjää aluetta siivotaan käyttäen yhtä aikaa sekä moppausta että imurointia

Miten siivousrobottia pitäisi käyttää

Akkukesto ja lataus

Matot



eteisen paksu kynnysmatto aiheutti ongelmia, olipa käytössä moppilevy tai ei

Muut esteet



taistelu Mi vastaan Ikean vaateteline - tällä kertaa Mi voitti!



hieman liian alhaalla roikkunut LAN-kaapeli maistuu hyvälle..



toki, "robotintappaja" onnistui jumittamaan Min kuitenkin muutaman kerran





kissan ja lasten lelut ovat robottien ruokavalion ydinaluetta

Siivousjälki imuroitaessa



keittiössä nurkkiin tuppasi jäämään hieman likaa parinkin siivouskerran jälkeen



videolla Mi siivoaa keittiön pöydän alta sinne kaadettua kahvinpurua







kuvat keittiön siivouksesta ennen ja jälkeen, käytössä imurin Turbo-tila sekä reunoilta tarkemmin imuroiva asetus

Siivousjälki mopattaessa

Melu ja äänenvoimakkuus

Lemmikit



siivoustelat noin kuukauden käytön jälkeen lemmikkitaloudessa

Pölysäiliön tyhjennys

Muita havaintoja



kuvassa täydelliseksi abstraktiksi taiteeksi seonnut kartta

Millaisiin kohteisiin Mi Robot Vacuum-Mop P sopii?

Yhteenveto

Kannattaako se ostaa?

Plussat

Pieni työkalu puhdistukseen

Osaa jatkaa siivousta akun latauksen jälkeen (= recharge & resume)

Loistavat kartat

Lidar-tutka on nopea

No-go -zonet (=voi merkitä alueet, joihin robotin ei pidä mennä)

Ei jää kovin helpolla jumiin (pelkästään imuroitaessa)

Miinukset

Sekavahko sovellus

Sovellus ei osaa suomea

Ei tunnista mattoja: mopattaessa pitää kerätä matot pois

Todella pieni vesisäiliö mopille

Ei ilmoita pölysäiliön täyttymisestä

Ei ilmoita vesisäiliön tyhjentymisestä

Mopin ollessa kiinnitettynä jää jumiin kaikkiin mattoihin ja useisiin kynnyksiin

Tähdet

Lue lisää

Eli arvostelussamme tällä kertaa, joka yhdistää robotti-imurin ja robottimopin samaan laitteeseen. Samaa laitetta myydään myös nimelläeli nimen pienestä erilaisuudesta huolimatta kyseessä on sama laite.Samalla kyseinen robotti on ensimmäinen testaamamme imurin ja mopin yhdistävä robotti - robotti-imureita ja erillisiä robottimoppeja olemme testanneet läjäpäin, mutta olikin mielenkiintoista nähdä, miten hyvin yhdistelmä samassa laitteessa toimii.Hintaa robotilla on tällä hetkellä noin 300 euroa , joten se asettuu tiukkaan kisaan edullisempien siivousrobottien kategoriaan.Mi poikkeaa sekä sisarbrändistään Roborockista että monista muista valmistajista siinä, että myyntipakkaus on ulkoisesti äärimmilleen pelkistetty: pahvinen laatikko ilman mitään värejä tai ylisanoja.Paketista paljastuu pyöreä, kiiltävä robotti, sen latausasema, pari kappaletta pölysäiliöitä sekä kiinnitettävä moppi sekä kaksi erilaista moppiaItse robotti on esille otettuna erittäin vahvasti samaa muotokieltä noudattava kuin muutkin Xiaomin alibrändienrobotit: pyöreä kiekko, jossa on suurilaitteen päällä. Muilta osin kiiltävästä pinnasta ei paljoa yksityiskohtia löydykään: kaksi painiketta valoineen.Pohjasta robotti vaikuttaa hyvin konservatiiviselta ratkaisulta: yksi silikoninen, suhteellisen kapea tela ja sivuharja. Lisäksi mekanismit, joilla moppiosan saa kytkettyä paikalleen.Moppi yksinkertaisesti napsautetaan laitteen pohjaan kiinni sitä tarvittaessa.Mielenkiintoisena ratkaisuna mainittakoon myös kaksi erillistä pölysäiliötä: toista käytetään pelkästään imurointiin, toista sekä imurointiin että moppaukseen.Jälkimmäinen säiliö on pölysäiliön osalta selkeästi pienempi, sillä säiliön sivuilla on sitä kiertävä vesisäiliö. Yhdistelmäsäiliötä voi käyttää myös pelkkään imurointiin, mutta sen tyhjennysväli on tällöin luonnollisesti tiheämpi.Luonnollisesti moppausta varten pitää muistaa liittää sekä moppi että yhdistelmäsäiliö laitteeseen.Robotti otetaan käyttöön käytännössä samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin robotti-imuri. Sille etsitään kotoa sopiva paikka, josta se pääsee vapaasti kulkemaan asuntoon ja palaamaan takaisin latautumaan. Tuohon paikkaan asetetaan robotin latausasema.Paikan löydyttyä robotti pistetään latautumaan täyteen ja samalla asennellaan kännykkään Xiaomi Home -sovellus, jolla robottia ohjataan. Sovellus löytyy sekä iPhonelle että Androidille. Omassa testissämme testasimme ainoastaan Androidin sovellusversiota, mutta tietojemme mukaan se on identtinen iPhonen vastaavaan.Sovelluksen lataamisen jälkeen sen kautta yhdistetään robotti sovellukseen kodin WiFi-verkon yli.Xiaomin sovellus on itse asiassa eräänlainen komentokeskus, jonka kautta voi ohjata kaikkia mahdollisia Xiaomin älykotiin tarkoitettuja laitteita: valoja, robotteja, jne.Xiaomin sovellus on monella tapaa mielenkiintoinen tapaus. Sitä useamman kuukauden käyttäneenä olen vaikuttunut ja hämmentynyt sen suunnittelusta. Sovelluksen kautta pystyi säätämään kaiken tarpeellisen ja monta tarpeetontakin asiaa robottiin liittyen kuntoon, joten ominaisuuksien osalta ongelmia ei ole.Ongelmat sovelluksen kanssa olivatkin eniten sen käyttöliittymässä. Käyttöliittymä tuonee lämpimiä ja mukavia tunteita aikoinaan Nokian insinööreinä työskennelleille tahoille, mutta tavallisille kuluttajille sen vuokaaviomainen toimintalogiikka on kuin mädäntynyt tuulahdus 1990-luvulta.Sovelluksesta tulee olo, että kiinalaiset insinöörit ovat erottaneet kaikki käyttöliittymäsuunnittelijat projektin edetessä ja päättäneet suunnitella sovelluksen aivan itse. En haluaisi opettaa vanhempiani käyttämään tätä viritystä, vaikka sieltä kaikki oleellinen lopulta löytyykin.Xiaomi Home -sovelluksen heikkona puolena mainittakoon myös se, että sitä ei ole saatavilla lainkaan suomeksi. Lisäksi muutama harvinaisempi virheilmoitus pamahti ruudulle sujuvalla kiinalla, englannin sijaan.Rutinat sikseen, Xiaomi Homen kautta Mi Robot-Vacuum Mop Prota voi ohjeistaa erittäin kattavasti.Tärkeimmät toiminnot löytyvät onneksi suoraan robotin ensimmäisestä alavalikosta, eli laitteen päänäkymästä. Sieltä voidaan komentaa robotti liikkeelle sekä valita siivouksen muoto: halutaanko mopata, imuroida vai sekä ettäToinen merkittävä seikka, jota sovelluksen kautta voidaan tehdä, on karttojen muokkaus ja hallinnointi. Robotti tekee kartat erittäin nopeasti, kiitos lidar-tekniikan ja muistaakin ne varsin hyvällä menestyksellä. Karttoihin voi asettaa "no-go zoneja", eli alueita, joihin robotti ei saa missään tilanteessa mennä. Nämä toimivatkin testeissämme erittäin hyvin.Lisäksi asunnon kartan valmistuttua voi asunnon pilkkoa huoneisiin, käytännössä täysin vapaasti. Huoneiden luonnin jälkeen voidaan robotti ohjeistaa siivoamaan vain halutut huoneet - tai koko asunnon.Myös ajastukset voi asettaa sovelluksen kautta ja niiden muokkaaminen on tehty varsin selkeäksi. Ajastuksia voi muokata ja jalostaa tarpeen mukaan ja ne toimivat kuten pitääkin.ImuroitaessaMi Robot Vacuum-Mop P on varsin mukiinmenevä työläinen. Se navigoi ilahduttavan selkeitä linjoja pitkin - itse asiassa loogisemmin kuin juuri mikään aiemmin testaamamme laite.Imurointi on kauttaaltaan tasaista ja kivana lisäbonuksena robotti päivittää lennosta kännykkäsovellukseen karttaa siitä, mitkä alueet se on jo siivonnut ja missä se on menossa. Suorat, loogiset, pitkät vedot asunnon linjojen myötäisesti tekevät toiminnasta varsin tehokasta.Aivan nopein mahdollinen tapaus Mi Robot Vacuum-Mop P ei silti ole, vaan testissä ollutta 45m2 aluetta se siivoili pääsääntöisesti aina noin 40 minuutin ajan.Mopatessa Mi Robot-Vacuum-Mop P osoittautui monella tavalla mielenkiintoiseksi ratkaisuksi. Aiemmin testaamamme robottimopitsuihkuttavat vettä lattialle. Tämä robotti puolestaan pohjaa veden levittämisen täysin painovoiman varaan, aukomalla hieman putkia, joista vettä tiputellaan robotin alle, juuri mopin eteen.Moppauksessa iso ongelma on se, että Mi Robot Vacuum-Mop P ei tunnista lainkaan mattoja. Lisäksi moppausta varten ei voi luoda omaa, erillistä karttaa, johon olisi merkitty alueet, joita ei saa mopata. Eli mikäli moppausta käyttää, pitää kerätä asunnon matot pois - tai hyväksyä se, että moppi yrittää kastella ja mopata nekin.Lisäksi mopin vesisäiliö on erittäin pieni - se hädintuskin riittää pienimmällä vedenkäyttöasetuksella 40m2 kerrostalokaksion siivoukseen, mutta ei missään nimessä sitä isompiin alueisiin ilman välitäyttöä.Imuroinnin ja moppauksen yhdistelmässä robotti tekee molempia yhtä aikaa: imuriosa liikkuu laitteen etuosassa, mopin seuratessa perässä.Tässä yhdistelmäsiivouksessa aiemmin mainittu moppauksen ongelmallisuus korostuu entisestään: kun laite ei tunnista mattoja lainkaan, ne imuroidaan ja mopataan, ellei niitä kerätä pois.Myös imurointi osoittautuu ongelmalliseksi moppilevyn ollessa asennettuna, sillä moppilevy jäi kiinni käytännössä kaikkiin mattoihin robotin kulkiessa asunnossa.Toimivimmaksi tavaksi totesimmekin sen, että imurointi suoritetaan aina erikseen, ilman moppilevyä. Imuroinnin jälkeen moppilevy asennettiin paikoilleen, vaihdettiin tilalle yhdistelmäsäiliö, täytettiin se vedellä, kerättiin asunnosta matot pois ja käynnistettiin pelkkä moppaus. Ei todellakaan kovin automaattista ja näppärää.Robotti-imuri - ja tässä tapauksessa siivousrobotti, jossa on sekä imuri että moppi - eroaa käyttötapansa suhteen täysin tavallisesta imurista ja tämä on ehkä tärkein asia, joka kannattaa muistaa robotti-imurin ostoa harkittaessa.Robotin tulisi siivota käytännössä jatkuvasti asuntoa, eikä ainoastaan silloin tällöin, kun alkaa näyttää siltä, että koti vaatisi siivoamista.Ajastamalla robotti-imurin toimimaan esimerkiksi jokaisena arkipäivänä, kun koti on tyhjillään, pysyy asunto siistinä jatkuvasti ja samalla mm. imurin pölysäiliön tyhjennyksen väli harvenee. Myös pöytätasoille ja muualle asuntoon leijaileva pöly vähenee silmin nähden, kun asunnossa imuroidaan robotin toimesta päivittäin.Valitettavasti Min kanssa moppausta ei näin voitu automatisoida pienen vesisäiliön ja mattoihin liittyvien ongelmien vuoksi. Imuroinninkin kanssa pientä vaivaa aiheutti pölysäiliön tarkkailu.Mi Robot Vacuum-Mop P:n akku on nimellisesti suhteellisen hulppea: 3200 mAh. Mutta robotti on myös varsin ahne kuluttamaan akkua.Isommassa, 80m2 testikohteessamme akku loppui pari kertaa kesken yhden siivouskerran, jolloin robotti joutui lataamaan itseään välissä , kunnes se jatkoi tehtäväänsä. Tässä on toki myös Min hyvä puoli: robotti tukee ns.-toimintoa, eli se osaa jatkaa tehtäväänsä akun latauksen jälkeen.Käytännössä yhdellä latauksella arvioimme akun riittävän noin 100m2 asunnon siivoukseen pelkkää imurointia käyttäen ja noin 80m2 asunnon siivoukseen imurointia ja moppausta käyttäen. Luonnollisesti tämä riippuu täysin esteiden määrästä ja vapaana olevan lattiapinta-alan koosta.Täysin tyhjä akku latautuu täyteen varsin hitaasti: valmistajan mukaan akun lataus kestää noin 5 tuntia, joka vastaa varsin hyvin omaa arviotamme.Akun koko ja latausnopeus yhdistettynä tarkoittavat sitä, että robotti sinällään sopii noin 150m2 koteihin, jossa ollaan 8 tunnin työpäivä kerrallaan pois - robotti ehtii siivota puolet, ladata akkunsa kerran ja siivota toisen puolikkaan yhden työpäivän aikana.Kuten aiemmin mainittiin, mikäli moppauslevy on paikoillaan robotissa, se jää jumiin käytännössä kaikkiin mahdollisiin mattoihin - tai vetää niitä mukanaan pitkin asuntoa, moppiin juuttuneena.Moppiosa irrotettuna tilanne paranee merkittävästi ja raskaammat matot pysyvät kiltisti paikoillaan. Ainoastaan kevyet räsymatot tuottivat jatkuvasti ongelmia, joissa robotti jumitti itse luomaansa mattoesteeseen noin joka toisella siivouksella.Samoin räsymattoihin oleellisesti kuuluvat hapsut olivat robotille herkkua, joita piti syödä tasaisin väliajoin. Tosin, täsmälleen samoista ongelmista kärsivät lähes kaikki muutkin testaamamme robotti-imurit.Matot olivat ongelma myös moppia käytettäessä: kuten aiemmin mainittiin, ei robotti osaa tunnistaa mattoja, vaan kiltisti haluaa mopata myös ne.Muiden esteiden osalta Mi Robot Vacuum-Mop Pro oli yllättävän hyvä. Se ei esimerkiksi jäänyt jumiin "robotintappajaksi" nimeämääni Ikean vaatetelineeseen kuin pari hassua kertaa neljän kuukauden testijakson aikana.Luonnollisesti kaikki etäisesti johtoa vähänkään muistuttavat asiat se söi sisuksiinsa kiltisti, mutta tämä oli tavallaan odotettavissakin - kaikki robotit tekevät niin.Yleisesti voidaan sanoa, että Mi Robot Vacuum-Mop Pro oli astetta keskimääräistä parempi väistelemään pahimpia esteitä ja ansapaikkoja.Imuroitaessa Mi tekee kohtuullisen hyvää jälkeä, mutta siinä on puutteensakin.Vaikka robotissa on varsin pitkät sivuhharjakset, se onnistuu silti jättämään seinien vierustoille varsin usein likaa. Samaa ongelmaa näkyy myös keittiönpöydän alta siivottaessa, jolloin tuolien jalkojen vierustoille jää usein likaa / murusia siivouksen jälkeen.Reunojen siivous paranee merkittävästi, kun asetuksista otetaan käyttöön nimenomaan reunojen tarkkaan siivoukseen tarkoitettu tila. Jostain ihmeellisestä syystä johtuen, tätä tilaa ei valitettavasti voi pitää päällä oletuksena, vaan se pitää kytkeä päälle joka kerta erikseen ennen imuroinnin aloittamista.Mattojen osalta imuri suoriutuu kohtuullisen hyvin, ainoastaan paksunukkkaisiin mattoihhin juuttuneet hiukset ja karvat jäävät usein imurilta nappaamatta. Myös mattojen reunoille jäi usein pieniä alueita, joihin siivousteloista irtosi likaa poistuttaessa matolta takaisin kovalle lattialle.Mi Robot Vacuum-Mop Pron imurointitulos on omassa hintaluokassaan kuitenkin kohtuullisen tasokasta, vaikkakin nurkat ja seinän vierustat pitää toisinaan muistaa imuroida perinteisellä imurilla, jotta asunto pysyy täysin puhtaana.Olemme useissa robottimoppien arvosteluissamme todenneet, että robottimoppi on konseptina erittäin vaikea ratkaista. Ongelmaksi tulee se, että moppaukselta usein odotetaan jumiutuneiden tahrojen poistoa - ja siihen pieni, kevyt robottimoppi ei yksinkertaisesti kykene, fysiikan rajojen tullessa vastaan.Mi suoriutuu kuitenkin siltä osin moppauksesta hyvin, kuin mitä siltä voi odottaakin. Imuroinnin jälkeen moppaavana ratkaisuna se nappaa usein mukaansa ne kaikkien pienimmät pölyhiukkaset lattian pinnasta, joita imuri ei saanu kyytiinsä.Isoimmaksi ongelmaksi myös moppauksessa jäivät seinien vierustat, joihin moppi ei yksinkertaisesti yltänyt.Lisäksi se, että robotti ei ymmärrä oman vesisäiliönsä tyhjenemistä, aiheutti useamman kerran kehnoja lopputuloksia siivouksessa: moppaus jatkui vaikka vettä ei enää ollutkaan tarjolla, joten kuivalla, jo likaiseksi ehtineellä mopilla lattiat muuttuivat ärsyttävän harmaiksi.Lisäksi pelkkä moppaus ei missään nimessä riitä lattioiden siivoukseen, vaan hiekka, sora ja muu mukava, jota Suomessa kenkien mukana kantautuu pitkin talvea sisään, vaatii ehdottomasti imurointia ennen moppausta.Moppauksen osalta siivousjälki oli kehnohkoa. Se toimii joossain määrin lattioiden ylläpitosiivouksessa, mutta missään nimessä Min robottimopilla ei tavallista, käsin tehtävää moppausta voi korvata.Valmistajan ilmoittama melutasovastaa hyvin omia havaintojamme. Mi Robot Vacuum-Mop P ei ole erityisen äänekäs robotti-imuriksi, mutta häiritsee silti selvästi keskustelua tai television katsomista.Kun muistetaan, että robotti-imuri siivoaa paljon, paljon hitaammin ja perusteellisemmin kuin tavallinen ihminen, saattaa melu alkaa piankin ärsyttämään, vaikka se ei kovaa olekaan. Tämänkin vuoksi suosittelemme vahvasti sitä, että robotti-imuria käytetään ainoastaan silloin, kun koti on tyhjänä asukkaista.Naapurit tuskin kuitenkaan Min äänestä häiriintyvät, edes kerrostalossa, ellei äänieristys ole tasoa "pahvista rakennettu"Testasimme robottia myös lemmikkitaloudessa, jossa on erittäin runsaasti karvaa asuntoon levittävä angorakissa.Karvojen imuroinnissa Mi onnistui varsin hyvin ja asunto pysyikin selkeästi siistimpänä, kun robotin annettiin pyöriä asunnossa päivittäin. Myöskään robotin siivoustelat eivät vaatineet tavanomaista enempää puhdistusta - noin 3-4 viikon välein tehtävä hharjasten puhdistus riitti mainiosti.Valitettavasti kissanhiekan suhteen tilanne ei ollut yhtä hyvä. Imurin sivuharja onnistui levittämään kissanhiekkaa usein alueille, jossa robotti oli jo aiemmin siivonnut, joten kissanhiekan murusia oli lattialla siellä täällä käytännössä kaikkien siivouskertojen jälkeen.Lisäksi yhdistelmäsäiliötäkäytettäessä pölysäiliön koko kutistui niin pieneksi, että se piti tyhjentää useammin kuin kerran viikossa.Pölysäiliön tyhjennys on tehty helpoksi, olipa käytössä sitten pelkkä pölysäiliö tai yhdistelmäsäiliö.Tyhjennys tapahhtuu avaamalla robotin päällä oleva kansi ja napsauttamalla pölysäiliö irti. Tämän jälkeen pölysäiliö viedään sekajäteastian luo, avataan luukku ja kopsautetaan sisältö sekajäteastiaan. Samalla kannattaa kopsauttaa puhtaaksi myös robotin suodatin, joka irrotetaan säiliötä tyhjennettäessä.Kuten sanottua, testasimme robottia tosielämän testissä usean kuukauden ajan, joten tuona aikana siitä paljastuivat myös monet omituisuudet - ja tietysti myös hyvät puolet.Yhtenä mainitsemisen arvoisena seikkana mainittakoon se, että Mi Robot Vacuum-Mop Pro ei sisällä lainkaan pölysäiliön täyttymisestä kertovaa ilmaisinta. Tietoa ei tule myöskään sovellukseen, vaan pölysäiliö täytyy yksinkertaisesti irroittaa ja kurkistaa sen sisään säännöllisin väliajoin, jotta imuteho säilyy.Sama koskee myös robotin vesisäiliötä - senkään tyhjentymisestä ei kerrota millään tavalla, vaan asia pitää havaita itse robotin mopatessa asuntoa.Lataustelakka on myös erittäin kevyt ja sen liikkuessa vähänkään, saattavat robotin kartat seota varsin mielenkiintoisilla tavoilla. Tähän ei auta oikeastaan muu kuin se, että hyvän ja oikean latausaseman paikan löydyttyä se teipataan kaksipuoleisella teipillä lattiaan kiinni.Lisäksi yhdistelmäsäiliö valuttaa hieman vettä tyhjennettäessä sen yhteydessä olevaa pölysäiliötä. Myös vesisäiliön tiivisteiden pitävyydestä on ollut netin keskustelupalstoilla valituksia, joten asiaa kannattaa tarkkailla - ja vaatia tankin takuuseen menemistä, jos vuotoa tapahtuu useamminkin.Mainitsemisen arvoinen on myös robotin englanninkielinen naisääni. Määrittelin naisäänen Kiinan kansanarmeijan tiukkapipoisimmaksi naiskersantiksi, sen verran komentavalla sävyllä robotti kertooo tilassaan tapahtuvista muutoksista. Onneksi äänen saa vaimennettua.Kivana plussana robotin mukana tulee pieni, varsin kätevä työkalu, jolla siivoustelojen ympärille kiertyvät hiukset ja karvat saa leikattu pois robottia puhdistettaessa.Mi Robot Vacuum-Mop Pro sopii mielestämme yhdessä kerroksessa oleviin asuntoihin, joissa on lattiapinta-alaa maksimissaan 100m2. Kaksikerroksiseen kotiin robottia ei kannata hankkia, sillä se ei muista kuin yhden kartan kerrallaan.Lemmikkikoteihin emme valitettavasti tätä robottia voi suositella, sillä pieni pölysäiliö ja hieman ongelmalliset siivoustelat ovat auttamatta huono yhdistelmä koteihin, joissa lattialle kertyy paljon karvaa eläimistä. Samalla rahalla saa parempiakin lemmikkitalouksiin sopivia robotti-imureita.Kodissa, jossa tätä käytetään, pitää ehdottomasti olla langaton lähiverkko ja omistajilla älypuhelimet käytössä, sillä robotin toiminnoista iso osa vaatii näiden käyttöä. Lisäksi englanti on syytä taipua ainakin nimellisesti, sillä ohjaukseen käytettävä sovellus ei ole saatavilla suomeksi.Mi Robot Vacuum-Mop Pro on mielenkiintoinen paketti. Suhteellisen edulliseen pakettiin on paketoitu robotti-imurin lisäksi myös moppi. Tämä varmasti ratkaisee monen kohdalla hankinnan Min eduksi kaupassa asioidessa, kun "samalla rahalla saa myös mopin".Valitettavasti moppiosa jää Min toteutuksella "kivaksi lisäksi" eikä siitä ole käytännön elämässä juurikaan hyötyä, pikemminkin vaivaa. Mopin suhteettoman pieni vesisäiliö on yksi ongelma. Toinen on se, että moppaustoiminto ei tunnista mattoja, joten mopatessa matot pitää kerätä pois.Pelkkänä imurina arvosteltaessa Mi Robot Vacuum-Mop P on mukavaa ja tasaista keskitasoa tarjoava laite. Sen siivoustulos on kohtuullisen hyvä, vaikkakin parantamisen varaa olisi paljon. Lisäksi pölysäiliön täyttymisestä kertovan ilmoituksen puuttuminen on todella paljon käyttömukavuutta alentava tekijä.Vastapainona Xiaomi Home -sovelluksen kautta toimivat kartat ovat erinomaiset - kenties parasta mitä robotti-imureissa on tarjota tällä hetkellä. Huoneiden muokkaukset, huonekohtainen siivous ja helposti luotavat no go -zonet ovat loistavia toimintoja. Valitettavasti sovellus itsessään on erinomaisen insinöörivetoinen ja saatavilla ainoastaan englanniksi.Mi yrittää olla vähän liikaa, vähän kaikkea. Se on robotti-imurina kohtuullisen hyvä, moppina kehno, toiminnoiltaan loistava ja käytettävyydeltään hieman karmea.Mi Robot Vacuum-Mop P:tä myydään tällä hetkellä noin noin 300 eurolla . Vaikka sen moppiominaisuus on mielestämme suhteellisen turha, on se silti hinnoiteltu niin edulliseksi, että se on hharkittavissa oleva hankinta silti.Tällä hetkellä Min paras vastustaja samassa hintaluokassa on mielestäni Roomba e5 , joka tarjoaa aavistuksen parempaa imurointijälkeä, mutta joka taas ei sovi yli 70m2 koteihin. Vastaavasti e5 sopii mielestäni paremmin lemmikkikoteihin, paremman siivoustuloksensa ja pölysäiliön täyttymisen merkkivalon ansiosta.Jos robotille ei ole aivan pakottavaa tarvetta, odottelisin silti tarjouksia asteen paremmista imureista. Mutta jos alle 300 euron imurin haluaa juuri nyt, ei Mi ole missään nimessä hutiostos. Kunhan ymmärtää sen, että hyvää robottimoppia siinä ei "saa samalla rahalla mukaan" - mutta kohtuullisen robotti-imurin kuitenkin.Tähtiä on pakko tiputtaa pois kehnon reunojen imuroinnin vuoksi. Lisäksi älyttömän määrän turhaa vaivaa vaativa moppaus on mielestäni ainoastaan markkinointikikka. Käyttömukavuutta alentaa pitkässä käytössä erittäin paljon myös pölysäiliön täyttymisestä kertovan ilmoituksen puuttuminen.Kaikki robotti-imureidemme arvostelut löytyvät täältä . Mi Robot Vacuum-Mop Prota harkitseville suosittelemme lukaisemaan myös pari suurinpiirtein saman hintaluokan imurin arvostelua sekä arvostelut oikeista robottimopeista:Lisäksi aiheesta voi keskustella keskustelualueillamme , jossa vastaamme mielellämme kysymyksiin.