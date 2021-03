Nuorille suunnattu hakkerointihaaste käynnistyi: harjoittele vaikka salasanasuojauksen murtamista

Hankkeen tavoitteena on ohjata hakkeroinnista kiinnostuneita nuoria toimimaan eettisesti ja lainsäädäntöä noudattaen. Samalla heitä kannustetaan kouluttautumaan ja työllistymään tulevaisuudessa tietoturvallisuusalalle."Meillä on Suomessa paljon nuoria osaajia, joilla on mahdollisuus kehittyä tietoturvan huippuammattilaisiksi. Kyberturvallisuusalan yritykset työllistävät jo tällä hetkellä huomattavan joukon valkohattuhakkereita", kertoo Kyberala ry:n toiminnanjohtajaHakkerointihaaste Generation Z Challengessa nuoret voivat verkkosivustolla kokeilla nettisivujen kirjautumisen murtamista, etsimään pilvipalveluun piilotettuja salaisia tietoja ja purkamaan salattua dataa.Sivustolta löytyy lähes 20 haastetta, jotka ovat tietoturva-ammattilaisten laatimia. Näiden tehtävien vaikeustaso vaihtelee. Haasteita suoritetaan lipunryöstö- eli capture the flag -periaatteella: kun tehtävä on suoritettu, siitä saadut pisteet näkyvät sivuston pistetaulussa.n tietoturva-asiantuntijapitää tärkeänä, että verkossa on saatavilla eri tasoisia hakkerointihaasteita turvallisessa ympäristössä. "Kun itse aloitin haasteiden tekemisen 2000-luvun alussa, ne olivat kaikki ammattilaisille suunnattuja eikä kysyjiä katsottu hyvällä." Nykyisin hakkerikulttuuri on muuttunut. "Nuoria halutaan auttaa ja innostaa alalle", Oksman sanoo tiedotteessa Generation Z Challengeen Oksman kehitti pelin, jota on mahdoton päästä läpi huijaamatta. Haasteessa opetellaan kiertämään peliohjelman asettamia rajoituksia.Haasteet löytyvät osoitteesta challenge.fi Mukana haasteen toteutuksessa ovat 2NS, Nixu, Elisa, F-Secure, Solita, Fraktal, Visma, Kyberala ry, HelSec, Keskusrikospoliisi sekä digi- ja väestötietovirasto.