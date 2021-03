Googlen pellepelottomat: Ihmisille superkuulo, projekti Wolverine

Jo projektin nimi,, on viittaus-sarjakuvien hahmoon, jolla on superaistit. Ja siihen Wolverine tähtääkin. Kyseessä on nimittäin projekti,. Projektista sai vihiä Bloomberg , jolle Wolverinesta kertoi neljä entistä Googlen työntekijää.X on työskennellyt projektin parissa ilmeisesti jo vuodesta 2018 ja on kehitellyt laitteesta useita prototyyppejä, joiden pohjalta Googlen toinen perustaja,, on antanut projektille luvan jatkaa toimintaansa. X:n tiedottaja on vahvistanut että yhtiö kehittelee projektia "kuulemisen tulevaisuuden" ympärillä, muttei suostunut kommentoimaan asiaa tarkemmin.Ilmeisesti laitteen yksi käyttökohteista - ja vaikeimmista teknisistä haasteista - on erotella puhe muun taustahälyn seasta. Laitteen avulla ihminen voisi kohdentaa kuulonsa valtavassakin väkijoukossa yhteen tiettyyn ihmiseen ja kuunnella hänen puhettaan, vaikka ympäristön melu estäisikin sen ilman apuvälineitä.Jos projekti etenee ja se saadaan puristettua käyttäjäystävälliseen pakettiin, siitä voi tulla Alphabetille uusi liiketoimintayksikkö. Mutta tiellä on Bloombergin lähteiden mukaan paljon teknisiä haasteita, kuten mm. se, että Wolverine pohjautuu valtavaan määrään mikrofoneja ja niiden yhdistäminen järkevästi korvaan sijoitettuun pieneen laitteeseen ja vähintäänkin ongelmallista.X:n projekteista harva on nähnyt päivänvaloa, mutta vuonna 2013 julkaistu Google Glass oli ehdottomasti yksi sellaisista. Valitettavasti sinänsä nerokkaan projektin kehitystyö on ilmeisesti pistetty jäihin sen aikanaan tuottaman vastarinnan takia. Mutta X:n tiedottaja on vihjaillut viime aikoina "kuulemiseen liittyvästä projektista", joka voi hyvinkin viitata nimenomaan Wolverineen.