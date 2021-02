Sony vahvisti: Uusi PlayStation VR tulossa

Nyt japanilaisyhtiö on kuitenkin paljastanut , että PSVR:n PS5:lle suunniteltu uusi laitteisto on tulossa. Vaikka laite vahvistettiin vihdoin, niin odottavan aika tulee vielä pitkäksi, sillä laite ei saavu ainakaan vielä tänä vuonna.Todennäköisesti 2022 julkaistava PSVR 2, tai minkä ikinä se nimekseen saakaan, tarjoaa muutamia olennaisia uudistuksia nykyiseen laitteistoon. Se tarjoaa mm. yhdistämisen yhdellä kaapelilla päähineestä konsoliin ja DualSense-tyyliset haptiset moottorit entistä ergonomisempiin ohjaimiin.Näytöt tarjoavat puolestaan paremman näkökentän (FOV) sekä paremman resoluution, ja pään liikeiden seuranta paranee myös.Tässä vaiheessa Sony ei vielä paljastanut mitä pelejä uudelle PSVR:lle on tulossa, mutta olettaa saattaa, että Beat Games kehittää jo uutta Beat Saber -versiota.