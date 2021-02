Firefox päivittyi versioon 86: enemmän videoita Kuva kuvassa -tilassa, vähemmän seuraavia evästeitä

Firefoxissa on ollut jonkin aikaa yhden videon Kuva kuvassa -ominaisuus (PiP). Nyt ominaisuus mahdollistaa samanaikaisesti usean videon toistamisen. Ominaisuuden käyttö onnistuu Macilla, Linuxilla ja Windows-koneilla.Toinen merkittävä uudistus liittyy evästeisiin eli kekseihin, jotka seuraavat käyttäjää ympäri nettiä. Tätä varten Firefoxiin on luotu ominaisuus, joka pitää evästeet erillään toisistaan ja estää niitä siten seuraamasta käyttäjää. Total Cookie Protection on osa Tehostetun seurannan suojauksen tiukka -tilaa.Viime kuussa Firefox sai superevästeiden torjunta -ominaisuuden , joten yhdessä nämä toimivat erittäin tehokkaasti käyttäjän seuraamista vastaan.