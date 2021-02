Poliisi: Saapumisilmoitus -tekstarina? Erittäin vaarallinen huijaus!

Jos siis saat tekstiviestin tutulta tuntuvalta yritykseltä, älä klikkaa linkkiä, älä anna korttitietojasi, älä luovuta verkkopankkitunnuksiasi tai lataa sovelluksia minkään saapuneen linkin kautta. Jos olet luovuttanut verkkopankkitunnuksesi tai korttitietosi, ilmoita siitä välittömästi pankkiisi ja tee sen jälkeen rikosilmoitus poliisille.

Viesti saapuu vastaanottajalle tesktiviestinä ja siinä pyydetään asentamaan kyseisen kuriiriyhtiönoma sovellus linkin takaa. Valitettavasti linkki viekin aivan muualle kuin pitäisi.Jos vastaanottajalla on käytössä-puhelin, asentuu puhelimelle roskapostiohjelma,, joka alkaa lähettämään tuhansia viestejä käyttäjän puhelimella - ja liittymän omistaja joutuu maksamaan kyseisten viestien lähetykset. Ohjelma aloittaa viestien lähetyksen heti asennuksen jälkeen, joten pienikin viive huijauksen havaitsemisessa voi tuoda pahimmillaan satojen eurojen puhelinlaskun.tilanne on hieman eri, sillä iPhonelle sovelluksia ei voi asentaa Applen oman App Storen ulkopuolelta. iPhonen käyttäjille kyseinen linkki tarjoaakin kirjautumissivua, joka näyttää erehdyttävän paljon oikealta Applen sivulta. Kyseinen sivu pyytää käyttäjää kirjautumaan sisään Apple ID -tunnuksilla. Jos tunnukset luovuttaa, voivat rikolliset päästä puhelimen ja Apple-tilin tietoihin käsiksi - kuten mm. luottokorttitietoihin ja dokumentteihin.Lisäksi viestien tekstit ja lähettäjät vaihtuvat jatkuvasti, joten yleisohjeena poliisi neuvookin, että tuntemattomia linkkejä ei avattaisi, vaikka lähettäjä vaikuttaakin olevan luotettava taho.Oman lisänsä ongelmaan tuo se, että tekstiviestien lähettäjäkenttä on suhteellisen helppo muokata, eli viestit saadaan näyttämään siltä, että tekstiviesti tulee samasta numerosta kuin aiemmatkin Postin tai Postnordin tekstiviestit.Poliisin ohjeistus tarkalleen ottaen: