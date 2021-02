Opas: WiFi hidastelee? Näin ratkaiset

Mistä WiFi-ongelmat yleensä johtuvat?

Aivan ensimmäisenä: Mittaa netin nopeus langallista yhteyttä käyttäen

Kytke kaikki muut nettiin liitoksissa olevat laitteet pois verkosta. Eli sammuta älytelevisio, lopeta suoratoisto, sulje tabletit ja kytke kännyköistä hetkeksi WiFi pois päältä. Sulje myös tietokoneelta muut ohjelmat kuin selain. Avaa SpeedTest.net ja seuraa sivun ohjeita. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa ison Go-napin painamista ja testin valmistumista sen jälkeen.

Onko vika sittenkin laitteessa?

Tarkista WiFi-yhteytesi kanava - ja vaihda se tarvittaessa

Vaihda 2,4 GHz taajuudelta 5 GHz taajuudelle



2,4 GHz ruuhkainen taajuusalue





5 GHz taajuusalueella tilaa on reilusti

Siirrä tukiasemaa

Estä verkon "varastaminen"

Siirry käyttämään langallista nettiä

Vaihda tukiasema paremmaksi

Lisää apuja löytyy täältä

Onneksi langattomaan verkkoon liittyviä ongelmia on suhteellisen helppo ratkoa. Listasimme tähän oppaaseen helpot vinkit oman WLAN-yhteyden parantamiseksi, jotka toimivat sellaisenaan kaikilla operaattoreilla.Käytännössä tyypillisimmät ongelmat johtuvat reitittimen huonosta sijoittelusta, esteistä ja naapureista.on siis se osa verkkoa, joka lähettää WLAN-signaalia: monissa kodeissa tämä on sama asia kuin mokkula tai modeemi, jossa on itsessään WLAN-tukiasema / -reititin.Aivan ensimmäisenä kannattaa testata netin nopeus langallista nettiä käyttäen. Tietenkään tämä ei ole mahdollista tilanteissa, joissa käytössä on vaikkapa mokkula, johon ei saa Ethernet-liitintä kiinni.Tällä tavalla saadaan selvitettyä se, onko netin nopeudessa itsessään ongelmia, ennen kuin aletaan tutkimaan varsinaisen langattoman verkon ongelmia.Mutta jos tietokoneen voi kytkeä suoraan, tämä kannattaa tehdä. Helpoimmillaan testi tapahtuu näin:Lopputuloksen pitäisi olla jotain tämän näköistä:Tässä tapauksessa käytössä on nimellisesti 100/10 nettiyhteys, jonka tulokset vastaavat varsin hyvin luvattuja nopeuksia. Vasemman puoleinen luku,, kertoo vasteajan palvelimelle. Sen pitäisi olla jotain alle 100ms tasoa, mutta se ei ole tässä oleellinen kohtaKeskimmäinen luku kertoo sen tärkeimmän: miten nopea nettiyhteytesi on palvelimelta kotiinpäin. Käytännössä siis: miten nopeasti pystyt lataamaan tiedostoja tai miten laadukasta videokuvaa voit katsoa yhteydelläsi. Viimeinen luku vasemmalla kertoo oman yhteysnopeutesi nettiin päin, eli nopeuden jolla voit vaikkapa lisätä YouTubeen omia videoitasi.Nyt, kaiva jostain esiin nettiliittymäsi sopimus ja vertaa siinä olevia lukuja näihin tuloksiin. Jos, kuten esimerkissämme, luvut ovat lähellä toisiaan, syytä huoleen ei ole: nettiyhteytesi toimii kuten pitääkin.Jos taas luvuissa on merkittävä ero, esim. maksat 100/100 -yhteydestä mutta luvut ovat tasoa 5/2, kannattaa selvitellä asiaa operaattorisi kanssa ja mm. tarkistaa reitittimesi johtojen kunto.Jos nettiyhteytesi luvut ovat kunnossa, mutta WiFi aiheuttaa ongelmia, siirrytään eteenpäin..Seuraavaksi kannattaa tarkistaa se, toimiiko WiFi samassa kohdassa kotia, mutta eri laitteella. Jos tabletti pelaa oikein, mutta läppäri ei, vaikka molemmat käyttävät samaa WiFi-yhteyttä ja ovat pilkulleen samassa paikassa, ongelma saattaakin olla läppärin asetuksissa.Kannattaa tutkia asia ennen suurempaa remonttia tai turhaa rahan haaskausta muihin muuttujiin.Tämä kohta. Tyypillisesti kerrostalossa lähes jokaisella asukkaalla on oma WiFi-yhteys. Mutta koska WLAN käyttää samoja taajuusalueita, voi syntyä ruuhkaa, jossa naapureiden verkot kisaavat toisiaan vastaan ja haukkaavat toistensa käytössä olevaa radiotaajuutta.Tähän helpoin ratkaisu on se, että kokeillaan löytää, jossa ei ole muita verkkoja. Langaton lähiverkko käyttää kanavia, joita on rajallinen määrä. Tästä huolimatta usein käy niin, että vapaana olisi kanavia, mutta WiFi-verkot käyttävät jo valmiiksi täysiä kanavia.Oman kanavatilanteen selvittämiseksi mainio työkalu on Androidille löytyvä WiFi Analyzer , joka näyttää näppärästi lähistöllä olevat WiFi-verkot ja mitä kanavia ne käyttävät.Alla kuvaaja testikohteestamme:Yllä olevasta graafista nähdään, että lähes kaikilla kanavilla on jotain meneillään. Oma verkkomme on punaisena näkyvä verkko, jonka kanssa samalla kanavalla toimii neljä muutakin asuntoon saakka ulottuvaa WLAN-verkkoa: eli kyseinen kanava on erittäin ruuhkainen.Vastaavasti kanavien 8 ja 9 välillä näyttäisi olevan tyhjää tilaa, samoin kanavien 13 ja 14 välissä.Jos vastaava tilanne on omassakin verkossasi, ratkaisu on tämä: Etsi käsiisi reitittimesi / modeemisi / mokkulasi ohjekirja ja selvitä, miten voit vaihtaa käytössä olevan WLANin kanavan sellaiseen, joka ei ole ruuhkainen. Jos vapaita kanavia ei ole lainkaan, valitse vähiten ruuhkainen.Jos taas aiempi graafi näytti siltä, että yhtään vapaata kanavaa ei löydy, on mahdollistaVanha WLAN-standardi käyttää 2,4 GHz taajuutta, mutta uudemmat laitteet tukevat myös 5 GHz taajuutta. Jos sekä kaikki kotisi laitteet että reitittimesi tukevat 5 GHz taajuutta, kannattaa tutkia tämä asia.Edellä mainitulla WiFi Analyzerilla selvitimme testikohteessamme sen, että 5 GHz taajuusalue on lähes tyhjä liikenteestä:Tässä on tietysti se ongelma, että jos käytössä olevat laitteet eivät tue 5 GHz aluetta, projekti tyssää siihen. Mutta kannattaa kokeilla.Usein se omasta mielestä loogisin paikka reitittimen / tukiaseman sijainnille ei olekaan oikeassa elämässä kaikkein paras ratkaisu.Kannattaa tehdä pieni testi jo aiemmin käytetyllä WiFi Analyzerilla ja kävellä asunnossa eri kohtiin ja pysähtyä mitytaamaan WiFin signaalia paikoilleen kussakin kohdassa muutamaksi minuutiksi. Sovellus piirtää kuvaajaa välilehdelleen, josta näkee oman WLAN-verkon signaalitason eri ajankohdissa.Tästä päättelemällä voi löytää helposti kodistaan ne kohdat, joissa signaali vaimenee voimakkaimmin. Kun nämä kohdat tiedostaa, voi koettaa siirtää reititintä / tukiasemaa / mokkulaa parempaan paikkaan - ja testata uudestaan. Usein seinät, ovet ja etenkin jääkaappi ja pakastin estävät tehokkaasti langattoman verkon kulkua.Yllä olevassa kuvaajassa näemme miten lähemmäs tukiasemaa siirtyminen on nostanut signaalin vahvuutta.Jos et ole salannut langatonta lähiverkkoasi salasanan taakse, naapurisi saattaa hyvinkin käyttää sinun WiFiäsi. Jos verkossasi ei ole salasanaa, kannattaa kaivaa tukiaseman ohjekirja esiin ja asettaa sellainen.Aivan ensimmäisenä ei kannata kuitenkaan haulikon kanssa rynnätä naapuria kovistelemaan - monet laitteet kytkeytyvät avoimiin verkkoihin itsestään, eli sellaisiin, joita ei ole suojattu salasanalla lainkaan. Eli kyseessä voi olla vahinko: naapurisi uusi älyjääkaappi on saattanut päättää käyttää sinun verkkoasi.Ne laitteet, jotka voi kytkeä Ethernet-liitännällä tukiasemaan / reitittimeen kiinni, kannattaa kytkeä niin. Mokkulan kanssa tämä ei ole tietenkään mahdollista. Eikä, jos päätelaitteet ovat kaikki tabletteja tai vastaavia.Etenkin mokkuloiden tarjoamien WiFi-verkkojen kantavuus on tyypillisesti varsin heikko. Jos kaikki edellä luetellut keinot on käyty läpi, kannattaa pohtia tukiaseman päivittämistä sellaiseen, jossa on kunnolliset ulkoiset antennit. Näistä pitää yleensä maksaa hieman enemmän, mutta kannattaa ostaa tukiasema avokaupalla ja kokeilla, josko ongelma ratkeaisi tällä tavalla - ja palauttaa ostos, jos ongelmat jatkuvat. Reitittimiä kannattaa alkaa metsästämään täältä ja kysyä lisäksi neuvoa oikean ostamiseen keskustelualueiltamme Jos haluat kysyä lisää verkkoon liittyvistä ongelmista, verkkoihin keskittyvä keskustelualueemme on loistava paikka avun saamiseksi. Yhteisömme auttaa ongelmassa kuin ongelmassa.Yksi kokeilemisen arvoinen kikka on myös DNA:n Nettipulssi-palvelu , joka tarjoaa automatisoituja ratkaisuja WLAN-ongelmiin.