Disney+ pian avautuva Star -osio saa myös eurooppalaista sisältöä

Samalla yhtiö varautuu mahdollisuuteen, että EU:ssa pyörivä lakiesitys menee läpi, joka vaatii suoratoistopalveluilta tietyn määrän eurooppalaista sisältöä voidakseen toimia EU-alueella. Tähän liittyen Disney on julkistanut kymmenen uutta eurooppalaista sisältötilausta, jotka tulevat pääosin Star-palveluun. Mukana on mm. ranskalaisia sarjoja ja dokumentteja, italialainen mafiasarjaja useampikin Disneylle tilattu saksalainen sarja. Tarkemmin uusista tilatuista eurooppalaisista sarjoista kertoo Variety artikkelissaan.Netflix on toki onnistunut todistamaan mainiosti, että myös eurooppalaiselle laatusarjalle on kysyntää suoratoistopalveluissa: espanjalainensekä saksalainenovat tästä mainiot esimerkit.Starin avautuessa 23.2. Suomessa myös koko Disney+ -palvelun tilaus kallistuu. Tilaamalla Disney+ ennen 23.2. palvelun saa kuitenkin vielä vanhalla hinnalla eli 6,99e/kk - eli sekä Disney+ että Star maksavat tällöin yhteensä tuon hieman alle 7 euroa/kk. 23.2. uusien tilausten hinta nousee 8,99e/kk tasolle.