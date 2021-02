Luulit väärin: QWERTYä ei suunniteltu hidastamaan kirjoitusta

Maailman yleisin näppäimistöjen asettelu on suomalaistenkin pääosin käyttämä, joka on ehtinyt jo kunnioitettavaan ikään: kyseinen näppäimistön asettelu kehitettiin nykyiseen muotoonsa jo vuonna 1878.

Usein nähdään väite, että kyseinen näppäinasettelu, jossa siis ylärivin kirjaimet muodostavat rimpsun, olisi kehitetty nimenomaan hidastamaan kirjoitusnopeutta. Näin ei kuitenkaan ole , vaan näppäimistössä on sijoiteltu eniten käytetyt kirjaimet näppäimistön eri laidoille siksi, että kirjoittaja pakotetaan käyttämään kahta kättä - joka nopeuttaa itsessään kirjoittamista.Luonnollisesti toisena hyötynä on ollut myös se, että kyseistä asettelua kehitettäessä kirjoituskoneet toimivat mekaanisesti, eli kun eniten käytetyt kirjaimet sijaitsevat mahdollisimman kaukana toisistaan, myös kirjoituskoneen kirjasinten toisiinsa takertuminen vähenee kirjoitettaessa.Sittemmin QWERTYlle on kehitetty useita vaihtoehtoja: työkseen paljon englantia kirjoittavat, kuten kirjailijat, käyttävät usein QWERTY-näppäinasettelun sijaan Dvorak -näppäimistöä. Dvorak ei kuitenkaan ole suomen kirjoittamiseen täydellinen ratkaisu, vaan suosituin QWERTYn vaihtoehto suomen kirjoittamiseksi on nykyisin ns. DAS-näppäimistö . DAS on suunniteltu nimenomaan suomen kielen kirjainfrekvenssien pohjalta.Alla vertailussa kotimainen QWERTY ja DAS-näppäimistö: