Bitcoinille valtava voitto? Mastercard ottaa kryptovaluutat korteilleen tänä vuonna

Mastercard aikoo ottaa valikoidun määrän kryptovaluuttoja maksukorttiensa tilivaluuttojen vaihtoehdoksi jo vuoden 2021 aikana. Yhtiö kuitenkin varoittaa jo etukäteen turhasta innostumisesta: läheskään kaikkia tällä hetkellä kierrossa olevia kryptovaluuttoja ei tulla Mastercardin valuuttavalikoimassa näkemään, vaan kriteerit tulevat olemaan erittäin tiukat.Mastercardin mukaan järjestelmään hyväksyttävien kryptovaluuttojen ja niitä hyödyntävien kauppojen pitää pystyä täyttämään neljä kriittistä ehtoa. Ensinnäkin, valuutan pitää olla ehdottoman tiukasti yksityisyyttä varjeleva - eli mikään taho valuutan takana ei saa pystyä seuraamaan yksilöivällä tasolla valuutalla tehtyjä ostoksia. Eli kuten Euroopan keskuspankkikaan ei tiedä mitä euroilla tavallinen kuluttaja tekee juuri tänään.Toisekseen, kauppojen, jotka hyväksyvät jatkossa kryptovaluutta-Mastercardin pitää pystyä tunnistamaan asiakkaansa täydellä varmuudella. Tämähän tavallaan sotii yhtä kryptovaluuttojen etua vastaan, jossa rahasiirrot ovat perimmiltään täysin anonyymejä. Mutta päätös on looginen Mastercardin näkökulmasta: yhtiö ei varmasti halua, että sen myöntämiä maksukortteja käytetään huumekaupan maksuvälineinä.Kolmanneksi, mukaan liitettävien kryptovaluuttojen täytyy olla laillisia siinä maassa, jossa kortti on käytössä. Viimeisenä ehtona Mastercard mainitsee sen, että valuutan arvo on suhteellisen vakaa - kuluttajan pitää voida tietää ostamiensa tuotteiden arvo, ilman valtavia päiväkohtaisia heittoja.Mastercard perustelee kryptovaluuttoihin mukaan hyppäämistä sillä, että se näkee jo nyt korttiensa anonyymista käyttäjädatasta sen, että sen myöntämillä korteilla ostetaan ja myydään kryptovaluuttoja jo nyt. Joten tarjoamalla maksukortin, joka käyttää tilivaluuttana asiakkaan haluamaa kryptovaluuttaa, välttyy kuluttaja turhalta rahan vaihtamiselta halutessaan ostaa tuotteita tai palveluita kryptovaluutallaan.Jo tällä hetkellä Mastercard tekee yhteistyötä useiden tahojen kanssa, jotka tarjoavat ns. kryptovaluutta-maksukortteja, mutta Mastercardin mukaan nämä kortit eivät ole vielä päästä päähän kryptovaluuttaan sidottuja, vaan niissä vaihdetaan raha paikalliseen valuuttaan ostohetkellä. Tulevissa uusissa maksukorteissa koko prosessi pysyisi halutussa kryptovaluutassa, myös tilitettäessä se kaupalle ostoksen jälkeen.Mastercardilla on noin 230 miljoonaa asiakasta ympäri maailmaa.