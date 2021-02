Seinäjoen lentoasemasta tulee eurooppalainen rahtidrooniverkoston tukikohta - miehittämättömät rahtilennot aloitetaan vuonna 2022

"Hieno uutinen Seinäjoelle. Tämä on osa pitkään jatkunutta kehitystyötä, jonka ansiosta lentokenttämme on saamassa uutta toiminnallisuutta. Miehittämättömät rahtilennot ovat tulevaisuutta ja me olemme nyt osa tuota tulevaisuutta. Dronamicsista saamme myös erittäin mielenkiintoisen, oman alansa huippuyrityksen Seinäjoelle", toimitusjohtajaInto Seinäjoesta toteaa.Seinäjoen lentoaseman kanssa tehty yhteistyösopimus on ensimmäinen sellainen Suomessa. Seinäjoen lisäksi Dronamicsin rahtikenttäverkostossa ovat Liege Belgiasta - Alibaban Euroopan toimituskeskus - Brescia Italiasta - Italian postin kansallinen keskus - sekä Osijek Kroatiassa ja Skövde Ruotsissa.Dronamicsin toiminnan käynnistymisen ansiosta Skövde, Osijek ja Seinäjoki ovat kaikki kehittymässä merkittäviksi alueellisiksi lentorahtiliikenteen keskuksiksi."Uskomme Seinäjoen visioon verkkokaupan logistisesta keskittymästä. Tavoitteenamme on synnyttää Eurooppaan uudenlainen ketterä jakeluverkosto suurille verkkokauppatoimijoille. Liegen rahtikenttä toimii jo mm. Alibaban jakelukanavana, jonka kautta Kiinan verkkokaupan rahti voidaan kuljettaa ympäri Eurooppaa ja Seinäjoen kautta myös Suomeen", Dronamicsin liiketoiminnan kehitysjohtajatoteaa.Brittiläis-bulgarialainen Dronamics toimittaa tämän vuoden aikana Seinäjoen lentoasemalle tukiaseman laitteineen ja järjestelmineen lentojen aloittamiseksi. Samalla koulutetaan henkilökunta hoitamaan kuljetuksia. Työpaikkoja on luvassa alkuun ainakin viisi.Yrityksen tavoitteena on aloittaa miehittämättömät rahtilennot Seinäjoelta vuonna 2022.Lennoissa hyödynnetään patentoitua kiinteäsiipistä-kuljetusdroonia, joka pystyy kuljettamaan kerrallaan 350 kiloa rahtia ja operoimaan peräti 2500 kilometrin säteellä.Dronamicsin tavoitteena on luoda kattava eurooppalainen rahtidrooniverkosto. Yritys arvio verkostoon kuuluvan lopulta 35 kenttää 11 Euroopan maasta. Yhtiön missiona on edullinen perille yhdessä päivässä -palvelu.