Bitcoin kuluttaa jo enemmän sähköä kuin Argentiina - ohittaa Norjan pian

Tavallinen kuluttaja voi hypätä mukaan bitcoin-maailmaan ostamalla itselleen bitcoineja, eli vaihtamalla euroja bitcoineiksi. Homma toimii kuten minkä tahansa muunkin valuutan ostaminen, ainoastaan erona on se, että fyysisiä bitcoineja ei ole olemassakaan.Se, mikä tekee bitcoinin monella tapaa erikoiseksi on niiden liikkeellelasku. Tavallisia euroja voi Euroopan Keskuspankki käytännössä luoda tyhjästä - tai Yhdysvaltain keskuspankki voi loihtia dollareita taikaseinästä. Bitcoinin osalta näin ei ole, vaanBitcoinien louhiminen tarkoittaa käytännössä sitä, että tietokoneelle asennetaan ohjelma, joka laskee bitcoinien rakenteelle välttämättömiä uusia lohkoja . Sillä, mitä konepellin alla varsinaisesti tapahtuu, ei ole ohjelmaa ajavan kannalta sinänsä juurikaan merkitystä. Lopputulos on kuitenkin se, että kun tietokoneella ajaa bitcoinien louhimiseen tarkoitettua ohjelmaa, lopulta saa palkkioksi itselleen bitcoineja - tai niiden osasia, eli rahaa.Lisäksi bitcoineja on rajallinen määrä. Laskettiin niitä miten paljon tai vähän tahansa,. Siihen saakka louhintaohjelmia tietokoneillaan ajavilla on konkreettinen syy ajaa louhintaohjelmaa: rahan tienaaminen.Tämä pohjalla oleva logiikka on aiheuttanut sen, että bitcoinien louhintaan käytetään yhä tehokkaampia tietokoneita, koska niiden louhimiseen vaadittava laskentateho kasvaa jatkuvasti uusien bitcoinien myötä.Lopputulos: Tällä hetkellä Tilastoa bitcoinien louhimiseen vaaditusta sähköenergiasta ylläpitää, joten mikään hattuvakiona heitetty arvaus ei ole kyseessä.Tätä kirjoittaessa bitcoiniin käytetty sähköenergia on pian suurempi kuin Norjan vuotuinen sähkönkulutus. Itse asiassa ainoastaan 29 maata maailmassa kuluttaa enemmän sähköä kuin bitcoin, jos se laskettaisiin tilastoissa omaksi valtiokseen.