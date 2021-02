Huhu: Applen lisätyn todellisuuden lasit vuoden sisään

Apple on hamunnut lisätyn todellisuudenmaailmaan jo pidemmän aikaa ja iPhoneissa tuota puolta on kokeiltu jo useammankin kerran. Mutta nyt huhut markkinoilta kertovat, että Apple olisi tuomassa ensi vuonna myyntiin omat AR-lasinsa, jotka huhuissa kulkevat nimelläKiinalainenApplen AR-lasien saapuvan markkinoille jo vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, eli tasan vuoden päästä. China Times pohjaa väitteensä-pankin analyytikon väitteeseen, jonka mukaan Applen sekä lisättyä todellisuutta että virtuaalitodellisuutta (VR) tukevat lasit olisivat valmiit myyntiin jo ensi vuoden alussa.Väitteiden mukaan laseissa olisi kuusi linssiä ja valotutka eli LiDAR, jonka avulla lasit hahmottaisivat paremmin ympäröivää maailmaa ja etenkin sen syvyyttä, mahdollistaen mm. paremman laajennetun todellisuuden pelimaiseman. Raportti on kuitenkin harvinaisen niukkasanainen siitä, onko kyseessä pelkkä VR-laite - jollaisia markkinoilla jo on, kuten vaikkapatuotteet - vai täydellinen AR-laite, joka jatkaisi siitä, mihin Google lasiensa kanssa aikoinaan jäi.