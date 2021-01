Kauanko salasanan murtaminen kestää? Pitkä salasana voittaa pelin

Salasanan murtaminen brute force-tekniikalla

Pelkkiä pieniä kirjaimia sisältävä salasana

Jos salasanassa on 4 merkkiä , kestää murtamisessa 0,015 sekuntia

Jos salasanassa on 5 merkkiä , kestää murtamisessa 0,4 sekuntia

Jos salasanassa on 6 merkkiä , kestää murtamisessa 10 sekuntia

Jos salasanassa on 7 merkkiä , kestää murtamisessa 4,5 minuuttia

Jos salasanassa on 8 merkkiä , kestää murtamisessa 1,9 tuntia

Jos salasanassa on 9 merkkiä , kestää murtamisessa 2,1 vuorokautta

Jos salasanassa on 10 merkkiä , kestää murtamisessa 54 vuorokautta

Jos salasanassa on 11 merkkiä , kestää murtamisessa 3,9 vuotta

, kestää murtamisessa Jos salasanassa on 12 merkkiä, kestää murtamisessa 100 vuotta

Isoja ja pieniä kirjaimia sekoittava salasana

Jos salasanassa on 4 merkkiä , kestää murtamisessa 0,024 sekuntia

Jos salasanassa on 5 merkkiä , kestää murtamisessa 13 sekuntia

Jos salasanassa on 6 merkkiä , kestää murtamisessa 11 minuuttia

Jos salasanassa on 7 merkkiä , kestää murtamisessa 9,5 tuntia

Jos salasanassa on 8 merkkiä , kestää murtamisessa 21 vuorokautta

Jos salasanassa on 9 merkkiä , kestää murtamisessa 2,9 vuotta

Jos salasanassa on 10 merkkiä , kestää murtamisessa 150 vuotta

Jos salasanassa on 11 merkkiä , kestää murtamisessa 7 900 vuotta

, kestää murtamisessa Jos salasanassa on 12 merkkiä, kestää murtamisessa 410 000 vuotta

Isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita yhdistelevä salasana

Jos salasanassa on 4 merkkiä , kestää murtamisessa 0,5 sekuntia

Jos salasanassa on 5 merkkiä , kestää murtamisessa 31 sekuntia

Jos salasanassa on 6 merkkiä , kestää murtamisessa 32 minuuttia

Jos salasanassa on 7 merkkiä , kestää murtamisessa 33 tuntia

Jos salasanassa on 8 merkkiä , kestää murtamisessa 84 vuorokautta

Jos salasanassa on 9 merkkiä , kestää murtamisessa 14 vuotta

Jos salasanassa on 10 merkkiä , kestää murtamisessa 890 vuotta

Jos salasanassa on 11 merkkiä , kestää murtamisessa 55 000 vuotta

, kestää murtamisessa Jos salasanassa on 12 merkkiä, kestää murtamisessa 3 400 000 vuotta

Isot ja pienet kirjaimet, numerot ja erikoismerkit samassa

Jos salasanassa on 4 merkkiä , kestää murtamisessa 2,7 sekuntia

Jos salasanassa on 5 merkkiä , kestää murtamisessa 4,3 minuuttia

Jos salasanassa on 6 merkkiä , kestää murtamisessa 6,8 tuntia

Jos salasanassa on 7 merkkiä , kestää murtamisessa 27 vuorokautta

Jos salasanassa on 8 merkkiä , kestää murtamisessa 7 vuotta

Jos salasanassa on 9 merkkiä , kestää murtamisessa 670 vuotta

Jos salasanassa on 10 merkkiä , kestää murtamisessa 63 000 vuotta

Jos salasanassa on 11 merkkiä , kestää murtamisessa 6 000 000

, kestää murtamisessa Jos salasanassa on 12 merkkiä, kestää murtamisessa 570 000 000 vuotta

Pelkkiä numeroita sisältävä salasana

Jos salasanassa on 4 merkkiä , kestää murtamisessa 0,3 millisekuntia

Jos salasanassa on 5 merkkiä , kestää murtamisessa 3 millisekuntia

Jos salasanassa on 6 merkkiä , kestää murtamisessa 33 millisekuntia

Jos salasanassa on 7 merkkiä , kestää murtamisessa 330 millisekuntia

Jos salasanassa on 8 merkkiä , kestää murtamisessa 3,3 sekuntia

Jos salasanassa on 9 merkkiä , kestää murtamisessa 33 sekuntia

Jos salasanassa on 10 merkkiä , kestää murtamisessa 5,6 minuuttia

Jos salasanassa on 11 merkkiä , kestää murtamisessa 56 minuuttia

Jos salasanassa on 12 merkkiä , kestää murtamisessa 9,3 tuntia

Jos salasanassa on 13 merkkiä , kestää murtamisessa 3,9 vuorokautta

Jos salasanassa on 14 merkkiä , kestää murtamisessa 39 vuorokautta

Jos salasanassa on 15 merkkiä , kestää murtamisessa 1,1 vuotta

, kestää murtamisessa Jos salasanassa on 16 merkkiä, kestää murtamisessa 11 vuotta

Yhteenveto

Kaivoimme hieman taustatietoa siitä, miten nopeasti nykyaikaisilla näytönohjaimilla voidaan laskennallisesti murtaa salasana - ja nimenomaan salasanan pituus oli se määrittävä tekijä kaikissa laskelmissa.Salasanan murtamiseen käytetään yksinkertaisimmillaan ns. brute force-tekniikkaa, jossa ohjelmallisesti kokeillaankirjain- ja numeroyhdistelmiä läpi. Eli raakaa voimaaFiksummat salasanoja murtavat tahot pohjaavat tekniikkansa ns. hashcat -tekniikkaan , joka käyttää sanakirjatiedostoja ja muita fiksumpia tapoja salasanojen arvaamiseen. Mutta molemmat tekniikat pohjautuvat silti käytännössä siihen, että laskentatehon avulla kokeillaan hurja määrä erilaisia vaihtoehtoja, kunnes oikea löytyy.Alla olevissa laskelmissa on käytetty puhdasta "tyhmää" brute force -tekniikkaa ja laskenta on tehty parin vuoden takaisella-näytönohjaimella. Uudemmalla näytönohjaimella laskentateho luonnollisesti hyppää loikan eteenpäin, joten mainitut ajatkin pienentyvät.Jos salasana on pelkkiä pieniä kirjaimia sisältävä, kuten vaikkapa, sen murtamiseen kuluu aikaa seuraavasti:Pidempi on siis parempi. Alle 11 merkkiä pitkän salasanan luominen, käyttäen pelkkiä pieniä kirjaimia luo salasanan, jonka laskennallinen "elinikä" on alle kaksi kuukautta - aika, jona aikana et välttämättä edes ehdi huomata salasanasi tulleen murretuksi ja käytetyksi tietämättäsi.Salasanan vahvuus paranee, jos siinä on yksikin iso kirjain mukana, koska silloin tarvittava laskenta tuplaantuu. Aikaa-muotoisen salasanan murtamiseen hurahtaa seuraavasti:Isoja ja pieniä kirjaimia yhdistelemällä saavutetaan kohtuullisen hyvä turvallisuustaso siis jo 9 merkillä. Mutta luonnollisesti myös laskentateho kasvaa vuosi vuodelta, joten jo 2030-luvulle tultaessa voidaan olettaa 9 merkkiä pitkän tällaisella kaavalla rakennetun salasanan aukeavan varsin nopeasti.Kun lisätään leikkiin mukaan numerot, kasvatetaan laskettavan merkkimäärän kokoa jo taas kymmenellä aiemmasta. Tämä hidastaa murtamista jo merkittävästi, jos salasana on muotoaJälleen, vähintään 9 merkkiä vaaditaan, jotta salasanan laskennallinen kesto edes tyhmää brute force -hyökkäystä vastaan olisi jokseenkin säädyllinen.Kun mukaan otetaan myös erikoismerkit sekä välilyönti, voidaankin luoda salasanoja jotka ovat taas astetta vahvempia, kuten vaikkapa. LAskenta hidastuu jälleen:Käyttämällä kaikkia merkkejä, numeroita ja isoja sekä pieniä kirjaimia saavutetaan tietty turvallisuuden taso jo 8 merkillä typerää brute force -hyökkäystä vastaan.Jos taas oikein halutaan hullutella ja käytetäänkin pelkästään numeroita salasanana, ollaan todella ohuella jäällä:Pelkillä sattumanvaraisilla numeroilla luotu salasana on siis turvallinen ainoastaan, kun sen pituus alkaa olemaan vähintään 15 merkkiä pitkä.Edellä mainitut laskelmat pohjautuvat siihen, että salasana löytyisi aina viimeisellä yrityksellä, eli se voi aueta jo paljon nopeamminkin kuin laskelmissa mainitut arvot kertovat. Mutta kuten kaikista laskelmista näkyy, salasanan pidentäminen edes yhdellä merkillä aiempaa pidemmäksi muuttaa murtamiseen tarvittavaa aikaa merkittävästi. Laskelmat pohjautuvat tähän kaavioon . Aihetta on käsitelty monissa muissakin artikkeleissa, mm. SpyCloudin artikkeli totesi, että salasanat jotka ovat vähintään 16 merkkiä pitkiä ja ovat oikeasti satunnaisia, ovat oikeasti turvallisia Salasanojen heikentymisestä vuosien mittaan on myös julkaistu mainio graafi , jonka mukaan salasananmurtamiseen vaadittiin vielä vuonna 2000 aikaa lähes neljän vuoden ajan. Ja vuonna 2016 enää reilut pari kuukautta. Laskentatehon kasvaminen on tosiasia, joka tapahtuu vuodesta toiseen, joten salasana, joka tänään voi olla turvallinen, voi olla jo 5 vuoden päästä auttamatta liian heikko.