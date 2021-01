Äänikirjojen suoratoistopalvelu Storytelillä jo 1,5 miljoonaa maksavaa asiakasta

Ruotsissa vuonna 2005 perustettu ja vuonna 2016 Suomeen saapunuton ääni- ja e-kirjojen suoratoistopalvelu. Nyt palvelu on tiedottanut tilaajamäärien kasvaneen vuoden 2020 aikana maailmanlaajuisesti 33 prosentilla ja palvelulla on nyt yli 1,5 miljoonaa maksavaa asiakasta.

1,5 miljoonan maksavan asiakkaan raja palvelussa ylitettiin maanantaina 18. tammikuuta. Tämä tavoite saavutettiin Storytelin mukaan kaksi viikkoa ennakoitua aikaisemmin.Palvelu kertoo myös, että sen työntekijät edustavat 43 kansallisuutta. Koko yrityksen työntekijöistä 52 % on naisia ja 48 % miehiä.Storytel toimii tällä hetkellä yli 20 maassa ja sen tavoitteena on lanseerata palvelu edelleen yli 20 uudelle markkinalle vuosien 2021 - 2023 aikana."Storytel perustettiin 15 vuotta sitten ja visionamme on alusta asti ollut tehdä maailmasta empaattisempi paikka hyvien, helposti saavutettavien ja jaettavissa olevien tarinoiden kautta. Olen äärimmäisen kiitollinen upeasta vastaanotosta, jonka palvelumme on saanut maailmanlaajuisesti. Se innostaa meitä tekemään joka päivä kaikkemme sen eteen, että saamme luotua kuluttajille unohtumattomia ja entistäkin parempia kuuntelu- ja lukukokemuksia yhdessä kustantajien, kirjailijoiden ja käyttäjiemme kanssa. Kiitos kaikille fantastisille asiakkaillemme", Storytelin toimitusjohtajasanoo. Vuonna 2019 Storytel osti Suomen kolmanneksi suurimman kustantamon Gummerus Kustannuksen . Saman vuoden elokuussa palvelu ylitti miljoonan maksavan asiakkaan rajan.Mikäli Storytelin sisältö kiinnostaa, palvelua on mahdollista kokeilla 30 päivän ajan ilmaiseksi . Palvelun Unlimited-tilaus maksaa 16,99 euroa kuukaudessa ja Light-tilaus 9,99 euroa kuukaudessa.