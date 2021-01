Näin Roomban mallit eroavat toisistaan: 605, 606, 675, 676, e5, e5152, 980, 975, i7, i7+, s9, s9+, ...

Mallinimet - uskomaton sekasotku

Roomba 600-sarja (Roomba 615, Roomba 605, Roomba 606, Roomba 620, ..)

Ei osaa jatkaa siivousta, jos akku loppuu kesken. Tämän vuoksi sopii korkeintaan kerrostalokolmioihin.

Siivoustela "harjamallinen", ei silikonia

Ei lainkaan etäohjausmahdollisuutta, eli ei pysty yhdistymään älypuhelimeen

Kehnohko siivoustulos

Ei voida ajastaa lainkaan

Haisee vanhalle imurille

Roomba 670-sarja (Roomba 675, 676)

Ei osaa jatkaa siivousta, jos akku loppuu kesken.

Siivoustela harjamallinen, ei silikonia

Voidaan ohjata älypuhelimella

Hyvä siivoustulos

Ajastusmahdollisuus

Roomba e5 -sarja (Roomba e5, Roomba e5152, jne..)

Ei osaa jatkaa siivousta, jos akku loppuu kesken

Siivoustela silikonia

Voidaan ohjata älypuhelimella

Hyvä siivoustulos

Ajastusmahdollisuus

Roomba e6

Roomba 980-sarja (Roomba 980, Roomba 981, jne..)

Osaa jatkaa siiovusta siitä mihin jäi, jos akku loppuu (recharge & resume)

Huikean hyvä siivoustulos

Etähellinta älypuhelimen kautta

Tekee kartan asunnosta, näyttää siivotun alueen kartalla

Roomba 970-sarja (Roomba 971, Roomba 975, jne..)

Osaa jatkaa siiovusta siitä mihin jäi, jos akku loppuu (recharge & resume)

Kohtuullisen hyvä siivoustulos

Etähellinta älypuhelimen kautta

Tekee kartan asunnosta, näyttää siivotun alueen kartalla

Roomba i3 ja Roomba i3+

Roomba i7 -sarja (Roomba i7, i7+)

Osaa jatkaa siivousta akun latauksen jälkeen (recharge & resume)

Huikean hyvä siivoustulos

Etähallinta älypuhelimen kautta

Tekee kartan asunnosta. Voidaan rajata halutut alueet pois kartalta.

Huonekohtainen siivous

Ensimmäinen testaamamme imuri, joka ei käytännössä jää jumiin mihinkään

Clean Base-tyhjennyssäiliö, johon robotti tyhjentää pölysäiliönsä itsestään

Roomba i6 ja Roomba i6+

Roomba i8+

Roomba s9 -sarja (Roomba s9+, Roomba s9)

Osaa jatkaa siivousta akun latauksen jälkeen (recharge & resume)

Huikean hyvä siivoustulos

Etähallinta älypuhelimen kautta

Tekee kartan asunnosta. Voidaan rajata halutut alueet pois kartalta.

Huonekohtainen siivous

Clean Base-tyhjennyssäiliö, johon robotti tyhjentää pölysäiliönsä itsestään

Roomba Combo

Roomba 500, 700 ja 800 -sarjat

Vertailutaulukko