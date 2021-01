Opas: Näin poistat "Muut kirjanmerkit" kansion Firefoxissa

Kirjoita Firefoxin osoitekenttään about:config

Etsi hakukentällä browser.toolbars.bookmarks.2h2020

Vaihda sen tila false -vaihtoehdoksi

-vaihtoehdoksi Käynnistä selain uudelleen

Kansion sisältä löytyy kirjanmerkkejä, joita käyttäjä on tallentanut. Näihin kirjanmerkkeihin on kuitenkin päässyt käsiksi muitakin kautta.Eniten uudessa "ominaisuudessa" häiritsee sen sijainti, sillä kansiota ei voi siirtää, joten se vie muilta käyttäjän tallentamilta kansioilta ja kirjanmerkeiltä tilaa. Kansiota ei kuitenkaan voi normaaliin tapaan poistaa, sillä 'Poista' -painiketta ei voi painaa.Poista -painike on ilmeisesti tulossa myöhemmin, mutta kansion voi poistaa palkista jo nyt näin: