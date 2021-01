Arvostelussa yksinkertaisesti toimivat Roccat Elo 7.1 -pelikuulokkeet

Tekniset tiedot

: 374 g: 2,5 m: 20 – 20 000 Hz: IrrotettavaToisessa kuulokkeessa komeilee Roccatin logo, ja toisessa firman nimi. Molemmat puolet on valaistu, joten kuulokkeet löytää pimeässäkin. Tietysti joku saattaa muutoinkin pitää värivalaistusta tärkeänä kuulokkeissa. Mustaan, vähän halvan tuntuiseen muoviin verhotut kuulokkeet ovat designiltaan monella tapaa tuttua Roccattia ja todellisuudessa paremmat, kuin miltä näyttävät.Kuulokkeiden sanka on joustava, eli kokoa ei tarvitse itse erikseen säätää. Keinonahkapäällysteiset pehmusteet eivät ole paksuimmasta päästä, mutta toisaalta ne istuvat napakasti, mistä moni saattaa pitää. Varsinkin aluksi, kun oli tottunut muihin kuulokkeisiin, Elot tuntuivat jopa rahtusen epämukavilta päässä etenkin pidempien pelisessioiden aikana, mutta testijakson loppupuolella asian jotenkin unohti sangen hyvin. Mikäli kuitenkin kaipaa kuulokkeiltaan unenomaisen pehmeää luksustuntumaa, niin Roccatin Elo 7.1 -kuulokkeet sitä eivät tarjoa. Pehmusteissa on hieman pehmeämmät kohdat silmälasien sankoja varten.Kaikki kuulokkeiden kontrollit ovat vasemmalla puolella. Kuulokkeen takareunalta löytyy alimpana mute-nappi, joka piippaa kerran vaiennuksen kytkeytyessä päälle ja kahdesti, kun mikrofoni aktivoituu. Ylimmäksi on sijoitettu volumea säätävä rulla.Roccat on valinnut panna kuulokkeisiin äänenvoimakkuuden säädön lisäksi säädön sille, kuinka paljon mikrofonin ääni kuuluu itselle. Tämä rulla on sijoiteltu keskimmäiseksi. Toiminto voisi olla joku hyödyllisempikin, kuten mikin oikea volume, tai vaikkapa peliäänten ja chatin suhdetta säätävä rulla, kuten SteelSeriesin useissa tuotteissa. Hyötynä oman äänen kuulemisen mahdollisuudelle lienee ainakin se, että karkeimmat äänisäätövirheet saa karsittua pois, kun esimerkiksi äänen särkeminen iskee omaan korvaan.Kahden rullan sijoittelua näin lähekkäin sopii hieman kritisoida, mutta pidemmän päälle sormet oppivat kyllä löytämään kohtuullisen varmasti oikean rullan. Selkeämpää olisi ollut laittaa toinen rulla vaikka oikealle puolelle.Kuulokkeiden mikrofonin saa halutessaan kokonaan irti. Se on taipuisa ja pitää muotonsa kohtuullisesti, joten se on helppo säätää haluaamansa kohtaan. Elo 7.1:n mikrofoni tuntuisi myös olevan ääneltään laadukas: en muista, koska olisin viimeksi saanut satunnaisia kommentteja mikrofonini äänenlaadusta positiivisessa mielessä. Tämän kanssa näin kävi kahdesti.Myös omat testini tietokoneen äänitysohjelmalla osoittivat, että Roccat Elo 7.1:n mikrofoni on hinta-laatu-suhteeltaan erinomainen. Sen välittämä ääni on kirkas ja häiriötön, mutta mielipiteistä riippuen mahdollisesti myös yliprosessoitu ja terävä. Väittäisin kuitenkin, että etenkin intensiivisessä pelikommunikaatiossa selkeys on optimaalista luonnollisuutta tärkeämpää.Itse kuulokkeiden äänenlaatu on alle satasen hintaluokassa moitteeton. Kaiken korkuiset äänet erottuvat selkeästi ja volumea löytyy varmasti tarpeeksi (liikaakin). Swarm-sovelluksen kautta voi säätää esimerkiksi taajuuskorjainta, josta löytyy lukuisia valmiita esiasetuksia erilaisiin peligenreihin. Lisäksi säätöjä voi ruuvata tarkemmin itse. Sovelluksesta voi myös säätää mikrofonin herkkyyttä ja monitorointia, valaistuksen väriä ja käyttäytymistä sekä surround-asetuksia.Noin 80 euron hintaiset kuulokkeet on hinnoiteltu laatuunsa nähden kilpailukykyisesti. Elo 7.1 USB -kuulokkeet ovat napakat päässä, hyvä-ääniset ja tuttua Roccat-laatua hyvässä ja pahassa. Kaikenlainen luksuksen tuntu kuulokkeista puuttuu, mutta ehkäpä sellaista ei tässä hintaluokassa sovi odottaakaan. Hinta on otettu huomioon myös tähtiä antaessa.