LG esitteli webOS 6.0 -alustan vuoden 2021 älytelevisioille

LG Magic Remote -kaukosäädin

Käyttöliittymän kotinäkymää on päivitetty niin käytettävyyden kuin ulkonäönkin puolesta. Uuden koko ruudun kotinäkymän luvataan vastaavan paremmin käyttäjien muuttuviin sisällönkulutustottumuksiin tarjoamalla nopeamman pääsyn eniten käytettyihin sovelluksiin sekä ehdottamalla sisältöjä perustuen käyttäjän mieltymyksiin ja katseluhistoriaan. Uusi kotinäkymä toimii keskuksena asetuksille ja koko webOS-ekosysteemille."Tuorein päivitys televisioidemme käyttäjäystävälliseen webOS 6.0 -alustaan on merkittävin päivitys sitten ensimmäisen webOS-alustan julkaisun vuonna 2014. Uusin webOS-versio on osoitus LG:n sitoumuksesta tarjota palveluita, tuotteita ja teknologioita, jotka vastaavat arvokkaiden asiakkaidemme tarpeisiin", sanoo, LG Home Entertainment Companyn johtaja.Myös-kaukosäädin on päivittynyt ulkoasun osalta. Se tarjoaa nyt entistä käyttäjäystävällisempiä ominaisuuksia kuten nopeammat yhteydet television ja muiden laitteiden välillä sekä pikanäppäimet suosituimmille sisällöntarjoajille kuten Netflix, Amazon Prime ja Disney+.Ohjain tarjoaa myös yksinkertaisemmat toiminnot äänikomentojen käyttämiseen. Lisäksi kaukosäätimessä on Magic Tap -ominaisuus. Koskettamalla NFC-yhteensopivaa älypuhelinta kaukosäätimellä katsojat voivat jakaa sisältöä puhelimistaan televisioon ja päinvastoin.LG esittelee webOS 6.0 -alustalla toimivia televisioita CES 2021 -messuilla 11. tammikuuta alkaen.Lue myös: