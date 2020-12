Nyt on pakattu videota kunnolla: Shrek -leffa korpulle

Mutta entäpä jos yhdistetään huimasti kehittynyt videoidenn pakkaustekniikka vanhaan kunnon 1990-luvun lopun tapaan, jossa video saatiin mahtumaan haluttuun tilaan sen tarkkuutta karsimalla? Lisäksi todelliset oldskool videopiraatit muistavat myös 1990-luvun loppupuolelta ajan, jolloin myös videoiden frameratea eli ruudunpäivityksen tiheyttä pudotettiin jotta video saataisiin mahtumaan pienempään tilaan.Nyt Reddit-käyttäjä on päättänyt kokeilla asiaa.Lopputuloksena on syntynyt kopio-elokuvasta, joka mahtuu korpulle. Ja nuoremmalle sukupolvelle kerrottakoon, että korppu on se tallennusikonin näköinen muovinen asia, joka on toiminut 1980-luvulta aina 2000-luvun alkupuolelle saakka"muistitikkuna". Tallennustilaa Windowsin HD-korpulla on. Vertailun vuoksi: DVD-levyllä on tallennustilaa noin 3000 kertaa enemmän. Yhden korpun sisällön lataaminen netistä kestää 100Mbps nettiyhteydellä hieman alle sekunnin.Jotta tähän temppuun on päästy, on video pakattu-pakkauksella. Lisäksi videon resoluutio on romautettu 120 x 96 -tarkkuuteen, eli noin yhteen kolmaskymmenesosaan SD-television tarkkuudesta.Myös ruudunpäivitystä on pitänyt karsia - elokuvissa kuva päivittyy tavallisesti 24 kertaa sekunnissa, mutta tässä tapauksessa kuvaa päivitetään ainoastaan 4 kertaa sekunnissa.Näillä lopputuloksilla laatu ei tietenkään järin kaunista ole, mutta se ei tietenkään kokeilun tarkoitus ole ollutkaan.Videon toistamiseenon kehittänyt oman toistosovelluksen , joka pyöriillä. Sovellus pyytää levykkeen sisään syöttämistä ja toistaa sen jälkeen pakatun videon, kuten pitääkin.Suuren yleisön tarjolle tulleen videon pakkauksen historia kumartaa tällekin kokeilulle. Itse pakattujen netissä pyörivien, usein laittomien, elokuvakopioiden historia kulkee muinaisista ysärin tätä kokeilua muistuttavista testeistä-formaatin,:n, DVD-rippausten,-formaatin ja monen muun vaiheen kautta nykyaikaan, jossa jo 8K-tarkkuuden videota saadaan pakattua järkevästi netin yli katsottavaan ja jaeltavaan muotoon.