Steamin talviale on alkanut - äänestä myös Steam-palkintojen voittajia

on jälleen käynnistynyt perinteinen talviale, jossa alennetulla hinnalla myydään satoja pelejä. Alennusten lisäksi Steam-palkintojen voittajat äänestetään.

Steamin talviale kestää tällä kertaa 5.1.2021 klo 20 Suomen aikaa asti. Kaikki tarjoukset löydät etusivulta tai tästä tarjouslistasta Steamin syysalen aikana äänestettiin vuoden 2020 Steam-palkintokisan finalistit, ja nyt Steam-yhteisö valitsee voittajat . Suosikkipelejä äänestetään kymmenessä kategoriassa 3.1.2021 klo 19 Suomen aikaa asti. Jokaisesta äänestä saa myös satunnaisen kortin tämän vuoden talvialen keräilykorttisarjasta.Steam teki tänä vuonna yhteistyötä taiteilija Eric Nyffelerin kanssa, joka on luonut talvialen teeman, kausiprofiilin ja tarrat. Steamin pistekaupasta voi joka toinen päivä lunastaa ilmaisen lintutarrran.Lisäksi Steam-profiiliin saa nyt lisätilaa, jossa voi esitellä saavutuksia, merkkejä ja esineitä. Uudistusta on saanut myös Steam-chat, sillä chatissa voi nyt reagoida viesteihin hymiöillä tai animoiduilla tarroilla.Myös muissa kauppapaikoissa on käynnissä omat alennukset. Esimerkiksi Epic Games tarjoaa alennusten lisäksi ilmaisia pelejä